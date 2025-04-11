In der "NDR Talk Show" sind am Freitag, dem 21. November, wieder einige hochkarätige Promis bei Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burkhardt zu Gast.

Hamburg. – Das Duo Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) darf sich am 21. November wieder über hochkarätige Gäste in der "NDR Talk Show" freuen.

Ab 22 Uhr plaudern die Moderatoren unter anderem mit Annette Frier, Ingo Lenßen, Katharina Thalbach und Phil Laude über das Leben und ihre Zukunftspläne.

Annette Frier will mit Humor die Wechseljahre enttabuisieren

"Humor schafft Platz, wenn es in einem Raum zu eng wird und man kaum noch atmen kann. Er lüftet und bereinigt", gibt Annette Frier (51) gegenüber dem NDR an.

Annette Frier ist für ihren Humor bekannt. (Foto: Imago/pictureteam)

Bevor sie sich jedoch in der deutschen Comedy-Landschaft einen Namen machte, sammelte sie Jahre lang Erfahrungen auf Theaterbühnen.

Ihr Kameradebüt gab sie 1994 in einer Episode der Fernsehserie "Familie Heinz Becker". Später folgte die Rolle der Vivi Andrascheck in der RTL-Serie "Hinter Gittern – Der Frauenknast".

Ihre Comedy-Karriere starte sie 2000 in der ProSieben-Sendung "Switch". Seitdem mauserte sie sich zu einer der beliebtesten Fernsehdarstellerinnen und wird für ihren Humor gefeiert.

In der "NDR Talk Show" spricht die 51-Jährige über ihre Rolle in der Serie "Frier & 50 – Am Ende meiner Tage", in der die Wechseljahre thematisiert werden, und wie sie es schaffen will, genau dieses Thema zu enttabuisieren.

Ingo Lenßen hilft kostenlos bei Rechtsfragen

Durch seinen typischen Schnurrbart wurde Anwalt Ingo Lenßen (64) Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre im deutschen Fernsehen berühmt – zunächst in der Sat.1-Show "Richter Alexander Hold" und später in seiner eigenen Serie "Lenßen & Partner".

Ingo Lenßen wurde als TV-Anwalt berühmt. (Foto: Imago/Future Image)

Inzwischen heißt die Sendung "Lenßen hilft". Hier bieten der Anwalt und sein Team in einem E-Bus mitten in Berlin kostenlose Rechtsberatung direkt vor Ort an, um Menschen in Not unkompliziert und niedrigschwellig zu helfen.

Sein Augenmerk liegt dabei eher bei den schwachen und sorgenbeladenen Menschen. Neben seiner TV-Karriere ist Ingo Lenßen auch weiterhin als Anwalt tätig. Sein Spezialgebiet: Erbrecht, Sozialrecht und Verkehrsrecht, so der NDR über den 64-Jährigen.

Das sind die Gäste der "NDR Talk Show" am Freitag, dem 21. November:

Die "NDR Talk Show" gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.