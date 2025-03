Hamburg.- Christine Urspruch wohnt gemeinsam mit ihrer Tochter (20) in Wangen im Allgäu zusammen. "Ich möchte das nicht missen", so die 54-Jährige. "Wir teilen viel und erzählen uns auch viel", erzählte die Schauspielerin jetzt in der NDR Talk Show.

Führerschein weg: Urspruch liebt das Gaspedal

Die Nähe zu ihrer Tochter hat ihr aber schon einmal den Führerschein gekostet. Denn Urspruch musste einmal mit hoher Geschwindigkeit von Stuttgart nach Wangen fahren, um eine Schulaufführung ihrer Tochter nicht zu verpassen.

"Es war ein schwarzer Monat, aber ich habe es geschafft. Ich bin halt dreimal in kurzer Zeit geblitzt worden, weil ich zu schnell unterwegs war." Dass sie zu der Zeit so häufig aufs Gaspedal drückte, habe mit wichtigen Terminen zu tun gehabt.

Seitdem ihr allerdings deswegen der Führerschein entzogen worden war, habe sich ihr Fahrstil geändert und sie zügele sich nun sehr beim Autofahren, erklärte Urspruch in der NDR Talk Show.

Karrierestart mit "Sams" verhalf zum Erfolg

Den ersten richtigen Erfolg ihrer Karriere erreichte sie mit dem Film "Sams" im Jahr 2001.

2002 folgte ihre bisher bekannteste Rolle: die Rechtsmedizinerin Silke Haller, genannt "Alberich", im "Tatort". Sie sei dort nur gelandet, weil sie einen Sinneswandel gehabt habe und sich nicht mehr so viele Gedanken über ihre Körpergröße machte, so Urspruch weiter.

Urspruch schließt Frieden mit Kleinwüchsigkeit

Auf die Frage, ob sie jemals Probleme mit ihrer Körpergröße gehabt habe, erwiderte die Schauspielerin: "Natürlich so als Teenager, als ich festgestellt habe, dass ich doch nicht so groß werde."

"Und dann fragt man sich, warum ausgerechnet ich so klein bleiben muss." Anfangs hatte sie demnach viele schwere Momente, aber es gelang ihr, damit umzugehen.

"Seit ich 20 bin und mich damit auch irgendwie abgefunden und meinen Frieden geschlossen habe, bin da total zufrieden damit, so wie ich bin", sagte sie fröhlich.