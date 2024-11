Berlin - Vier Wochen vor Weihnachten sind Netflix-Kundinnen und -Kunden schon im Festfieber. In den Wochencharts der Filme sind Romantic Comedys (RomComs) mit Weihnachtshandlung offensichtlich beliebt.

So wurden für den ganz neuen Film „The Merry Gentlemen“ innerhalb von vier Tagen 14,7 Millionen Abrufe registriert, wie der Streamingdienst berichtete. Das bedeutete in der Woche vom 17. bis 24. November Platz eins bei den englischsprachigen Filmen.

Die Schneemann-Romanze „Hot Frosty“ sammelte innerhalb von rund elf Tagen schon 28,2 Millionen Abrufe. Und die schon am 6. November erschienene Romanze „Meet Me Next Christmas“ kommt bereits auf 35,8 Millionen Abrufe.

In „Meet Me Next Christmas“ mit Christina Milian geht es um eine Frau, die - um den Mann ihrer Träume wiederzusehen, mit dem sie ein Jahr zuvor ein kurzes, aber intensives Treffen am Flughafen hatte - durch ganz New York City rennt, um ein Ticket für ein ausverkauftes Pentatonix-Weihnachtskonzert zu ergattern.

Im Film „Hot Frosty“ erweckt eine junge Witwe einen Schneemann zum Leben - wie viel Romantik gibt es, bevor der Naive mit Waschbrettbauch schmilzt?

In „The Merry Gentlemen“ veranstaltet eine Broadway-Tänzerin in der Provinz eine Weihnachtsrevue mit halbnackten Kerlen, um die Veranstaltungsstätte ihrer Eltern zu retten.