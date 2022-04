Neue Staffel "Bauer sucht Frau": Erstmals bisexueller Landwirt dabei

In der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" wird es mit Bauer Michael aus Nordrhein-Westfalen eine Premiere geben. Ob eine Frau oder ein Mann am Ende sein Herz erobern wird, ist ihm egal, denn er ist bisexuell.

Magdeburg/DUR/it - Die Kuppel-Show "Bauer sucht Frau" geht demnächst in eine neue Staffel. Und dieses Mal ist ein ganz besonderer Kandidat dabei. Für Bauer Michael wird nämlich nicht nur nach der passenden Frau gesucht, sondern eventuell auch nach dem passenden Mann, wie RTL berichtet. Der Landwirt ist nämlich bisexuell und fühlt sich dementsprechend von Frauen und Männern angezogen.

Bauer Michael will den richtigen Menschen zum Altwerden finden

Das war jedoch nicht immer so. Im Interview erzählt der Rinderzüchter, dass er bisher nur an Frauen interessiert gewesen ist. Erst vor zwei Jahren sei ihm dann ein Mann über den Weg gelaufen, in der er sich verliebt haben soll. Seitdem ist der 27-jährige Bauer für beide Geschlechter offen. Wichtig ist dem Nebenerwerbsbauern aus Nordrhein-Westfalen, dass er mit dem richtigen Menschen zusammen alt werden kann, berichtet RTL.

Neue Staffel "Bauer sucht Frau" ab 18. April

"Mir fehlt im Leben der passende Mensch, der mir viel entgegenbringt und dem ich das auch zurückgeben kann. Das wäre der größte Traum, wenn das wahr werden würde", sagt er. Vielleicht findet er in der Sendung nun endlich sein passendes Gegenstück.

Alle weiteren Kandidaten der diesjährigen Staffel wird Inka Bause am Ostermontag, den 18. April um 19:05 Uhr bei "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" auf RTL vorstellen. Parallel zur Ausstrahlung gibt es die Sendung auch im Livestream auf RTL+.