30 Singles wagen erneut das Experiment: Bei der Netflix-Datingshow „Love is Blind: Germany“ zählt nur das Gespräch – erst nach dem Antrag sehen sich die Paare zum ersten Mal.

Bei der Netflix-Datingshow „Love is Blind: Germany“ zählt nur das Gespräch – erst nach dem Antrag sehen sich die Paare zum ersten Mal. (Symboldbild)

Berlin - Die Dating-Show „Love is Blind: Germany“ kehrt mit einer neuen Staffel auf Netflix zurück: Am 8. Januar 2026 startet die zweite Staffel, wie der Streaming-Dienst mitteilte.

Wie in der ersten Staffel lernen sich 30 Singles kennen, ohne zunächst einander zu sehen. In blickdichten Kabinen sitzend, hören sie nur die Stimme ihres Gegenübers. Ziel ist es, sich allein durch Gespräche zu verlieben und im besten Fall zu verloben, bevor die Paare sich erstmals begegnen. Moderiert wird die Sendung erneut vom Ehepaar Steffi Brungs und Chris Wackert-Brungs.

Die neue Staffel setzt das Konzept der ersten Runde fort, bei dem sich die Teilnehmer nur über Gespräche verlieben sollen. Nur wer die alles entscheidende Frage „Willst du mich heiraten?“ stellt, bekommt seinen Herzensmenschen auch zu Gesicht.

Die erste Staffel von „Love is Blind: Germany“ feierte im Januar 2025 Premiere. Nachdem die US-Originalversion 2020 zum weltweiten Hit wurde, folgten Formate in weiteren Ländern. Netflix investiert seit Jahren verstärkt in Reality-Formate. Die deutsche Adaption von „Love is Blind“ ist Teil dieser Strategie.