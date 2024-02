Berlin - Der Entertainer Fahri Yardım und der Musiker Rocko Schamoni stehen zurzeit für eine Vampir-Comedy gemeinsam vor der Kamera. Die Serie mit dem Arbeitstitel „Der Upir“ entsteht in Berlin für die Streaming-Plattform Joyn. „jerks.“-Star Fahri Yardım (43) spielt den Hauptstadt-Hipster Eddie. Allroundkünstler Rocko Schamoni (57) schlüpft in die Rolle des aus dem 19. Jahrhundert stammenden Vampirs Igor.

Eddie gerät in dessen Fänge und muss sich als sein Assistent bewähren, dabei beginnt er sich nach und nach selbst in einen Blutsauger zu verwandeln. Gibt es einen Weg zurück? Produziert wird die Serie von UFA Fiction im Auftrag von Joyn. Thomas Münzner, Vice President Content von Joyn, verwies auf den Erfolg von „jerks.“ und kündigte mit Blick auf Comedy-Formate an: „In Zukunft werden wir noch stärker in dieses Genre investieren.“