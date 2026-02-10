Der Sieg von Gil Ofarim im Dschungelcamp sorgt für heftige Diskussionen. Prominente kritisieren die Ibes-Entscheidung. Darunter ist auch Amira Aly, die fassungslos über den neuen Dschungelkönig ist.

Amira Aly wettert gegen Ofarim im Podcast: "Deine Shit-Show kaufe ich dir nicht ab"

Kaum ist die Dschungelkrone vergeben, geht der Streit weiter: Gil Ofarims Sieg polarisiert Promis und Zuschauer.

Magdeburg/Halle (Saale). – Gil Ofarim hat das Dschungelcamp gewonnen. Doch kaum trägt er die Krone von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", entbrennt eine heftige Debatte. Während einige Promis dem Sänger gratulieren, reagieren andere mit scharfer Kritik.

Unter dem offiziellen Sieger-Post der Sendung äußern zahlreiche Realitystars ihren Unmut. Tara Tabitha, ehemalige Ibes-Kandidatin, fragt beispielsweise provokant: "Wer hat dafür sein Geld ausgegeben?" "Katastrophe", kommentiert GNTM-Teilnehmerin Linda Braunberger das Voting.

Lesen Sie auch: Vom Davidstern-Skandal zur Ibes-Krone! So wurde Gil Ofarim Dschungelkönig 2026

Amira Aly wettert gegen Dschungelkönig Gil Ofarim

Amira Aly (33), österreichische Moderatorin und Ex-Ehefrau von Oliver Pocher, äußert sich in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" gegenüber ihrer Gesprächspartnerin Paula Lambert (51) kritisch zu Gil Ofarim.

Amira habe den Davidstern-Skandal in einem Leipziger Hotel damals verfolgt und zeigt sich nun fassungslos darüber, dass sich die Zuschauer des Dschungelcamps "so einfach manipulieren lassen".

Auch interessant: "Bäm, bäm, bäm": Hotelmitarbeiter bricht nach Ofarims Dschungel-Sieg sein Schweigen

"Ich möchte in den Fernseher reintreten, wirklich, das macht mich aggressiv", wütet Aly in dem Podcast. Auch will sie in Ofarims Verhalten ein klares Muster sehen.

Amira Aly im Podcast: "Verschwinde aus dem TV"

"Wenn du den geprügelten Hund spielst, so wie er den da gespielt hat, das alles durchhältst und den Vernünftigen spielst, dann wird der Zuschauer denken: 'Ach guck mal, eigentlich hat er ja recht'", gibt sie in Hinblick auf Ariel zu bedenken, die dem Sänger im Dschungel immer wieder Paroli bot.

Weiterhin lässt sich Aly im Podcast darüber aus, dass sie durchaus für zweite Chancen sei und diese auch Ofarim gegeben hätte. Allerdings hat sie ein großes Problem damit, wie dieser "sich immer noch als Opfer darstellt".

Lesen Sie auch: Gil Ofarim gesteht im Dschungelcamp: "Ich habe gesoffen wie ein Loch"

"Dann könnte ich kotzen. Und da sage ich zu Recht: Verschwinde aus dem TV, ich will dich nicht sehen! Deine Shit-Show kaufe ich dir nicht ab", gibt die 33-Jährige offen zu.

Nach Dschungel-Sieg von Gil Ofarim: Promi-Meinungen gespalten

Gleichzeitig melden sich auch Unterstützer zu Wort. Model Julia Römmelt würdigt den Einsatz des Musikers im Camp, während Ex-Dschungelkönigin Lilly Becker ihm öffentlich zum Titel gratuliert.

Auch unter den Zuschauern gehen die Meinungen weit auseinander. Für einige Fans steht der Sieg für eine persönliche Entwicklung des Sängers, andere sehen darin ein eher fragwürdiges Signal.

Abo-Kündigungen: Erste Fans ziehen Konsequenzen

Nach dem Finale verschiebt sich die Debatte zunehmend von der Show auf den Sender. Während im Dschungel der Kampf um Sterne und Prüfungen entschieden wurde, beginnt für RTL ein ganz anderer Wettbewerb: die Schlacht um die Abonnenten. Denn erste Zuschauer ziehen ihre Konsequenzen und kündigen sogar ihre Abos von RTL+.

Auf Instagram meldete sich Podcaster Lars Tönsfeuerborn zu Wort: "Reden kostet nichts. Reichweite bringt Geld. Die einzige logische Konsequenz ist deshalb nicht, noch lauter zu diskutieren. Sondern: das Abo zu kündigen."

Seine Aussage stößt auf breite Zustimmung. In den Kommentaren heißt es unter anderem: "Hab gestern auch direkt gekündigt." Ein anderer User meint: "Habe mein Abo sofort gekündigt. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich ja DOCH was tun kann."