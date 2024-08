Los Angeles - Die britische Oscar-Preisträgerin Kate Winslet (48) lässt sich auf ein weiteres Serien-Projekt ein. Die Schauspielerin wird beim Streamingdienst Hulu eine Hauptrolle in der Drama-Serie „The Spot“ übernehmen. Laut der Branchenportale „Deadline“ und „Variety“ ist Winslet auch als ausführende Produzentin an Bord. Die Serie dreht sich um eine erfolgreiche Chirurgin (Winslet) und ihren Ehemann, ein Lehrer, deren Beziehung auf die Probe gestellt wird. Grund dafür ist der Verdacht, dass die Ärztin Fahrerflucht begangen hat und für den Unfall-Tod eines Kindes verantwortlich ist.

Als Autor und Showrunner ist der US-Amerikaner Ed Solomon beteiligt, der die Drehbücher für die Filme „Men in Black“ und „3 Engel für Charlie“ lieferte.

Winslet gewann 2009 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in dem Film „Der Vorleser“ nach einem Roman des deutschen Autors Bernhard Schlink. Kultstatus erreichte der Film „Titanic“ (1997) mit ihr und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen. Die Britin gewann auch schon zwei Emmy-Trophäen für ihre Auftritte in der TV-Miniserie „Mildred“ und in der Krimiserie „Mare of Easttown“. Zuletzt wirkte sie in der HBO-Miniserie „The Regime“ mit. In ihrem neuen Spielfim „Die Fotografin“ spielt Winslet die Kriegsfotografin Lee Miller.