Kerim Waller ist beim neuen Rosamunde-Pilcher-Film in einer der Hauptrollen zu sehen. Er hat dramatische Wochen hinter sich. Es fehlte nicht viel - und er hätte die Ausstrahlung nicht mehr erlebt.

Berlin - Schauspieler Kerim Waller macht am Sonntag (4. Januar) im neuen Rosamunde-Pilcher-Film „Einspruch für die Liebe“ romantische Verwicklungen durch - das echte Leben war für ihn zuletzt aber noch viel dramatischer.

Der 31-Jährige hat nach eigenen Worten eine Notoperation vor wenigen Wochen hinter sich. „Ich hatte eine Peritonitis, eine Bauchfellentzündung, und eine gangränöse Appendizitis - das ist eine sehr unangenehme Form der Bilddarmentzündung“, sagte der Österreicher der Nachrichtenagentur dpa.

„Abends wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen“

Wie der TV-Schauspieler („Der Pass“) berichtete, hatte er bei einem Familienbesuch in Italien Ende November starke Magen- und Bauchschmerzen bekommen. Bei Untersuchungen in der Notaufnahme sei jedoch nichts gefunden worden. „Man hat mich nach Hause geschickt, mit Schmerzmitteln.“ Zwei Tage später habe sich sein Zustand allerdings dramatisch verschlechtert. „Ich war so schwach, dass ich nicht mehr stehen konnte und hatte einen Krampfanfall“, so Waller.

„Meine Partnerin hat den Notruf gerufen“, erzählt er weiter. „Das war mein Glück.“ Er sei ins Krankenhaus gekommen und dann notoperiert worden. „Erst bei der Entlassung hat man mir gesagt, wie knapp das war und ich dem Tod von der Schippe gesprungen bin. Abends oder in der Nacht darauf wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen.“

In dem Film „Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe“ spielt Waller den Anwalt Bill Reynolds. Der fast immer siegreiche Jurist Bill erleidet ausgerechnet in einem profanen Nachbarschaftsstreit um Unkraut eine Niederlage gegen Berufskollegin Johanna Rashford, die gerade erst ihre Zulassung erhalten hat. Bald kommen sich beide näher. Der Film läuft am 4. Januar um 20.15 Uhr im ZDF.