Die beliebte ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" fliegt mehrfach aus dem Programm.

Magdeburg/Halle (Saale). – Bereits vergangene Woche mussten Fans von "Wer weiß denn sowas?" auf ihre geliebte Quizshow verzichten. Nun streicht die ARD die Sendung erneut aus dem Programm.

Grund hierfür ist wieder die Übertragung der Olympischen Winterspiele aus Mailand. Am Montag, dem 9. Februar, Mittwoch, dem 11. Februar, sowie am Freitag, dem 13. Februar, muss die Quizshow für den Sport Platz machen. Daher stehen in dieser Woche nur zwei Duelle auf dem Programm.

Am Dienstag und Donnerstag hingegen darf wieder kräftig mitgeraten werden. Am Dienstag tritt Karoline Schuch (44) gegen ihre Schauspielkollegin Karoline Herfurth (41) an.

Am Donnerstag zeigen Sonja Gerhardt (36) und Maria Ehrich (32) ihr Können. Unterstützt werden sie dabei wie gewohnt von den Teamkapitänen Wotan Wilke Möhring (58) und Bernhard Hoëcker (55).

Die Folgen von "Wer weiß denn sowas?" sind jeweils um 18 Uhr in der ARD oder in der ARD-Mediathek zu sehen.