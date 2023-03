Köln/DUR/mad - In der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" hat eine möglicherweise als Kompliment gemeinte Bemerkung von Kandidatin Saskia für Wirbel gesorgt und der jungen Frau direkt das Heimflug-Ticket beschert.

„Dich als Schokolade“, hatte die Kandidatin mit Anspielung auf die dunkle Hautfarbe des Bachelor geantwortet, als dieser fragte: „Wer möchte denn Eis haben?“ Saskia hatte offenbar direkt gemerkt, dass dieser Spruch nicht sonderlich gut ankam, konnte aber ein verschämtes Kichern nicht verheimlichen.

Bachelor David überspielt die Situation zunächst, sucht aber später noch einmal das Gespräch mit Saskia und erklärt ihr eindringlich, dass er von der Äußerung sehr enttäuscht war.

Bachelor David führt klärendes Gespräch mit Kandidatin Saskia - "Spruch ist No-Go!"

„Den Spruch fand ich ein No-Go!“, sagt er im Interview mit RTL. Im persönlichen Gespräch mit Saskia sagt er später: „Das ist einfach ‘ne Sache, die find ich nicht gut!“ Er wisse zwar, dass sie es nicht böse gemeint habe und sie ihn nicht beleidigen wollte, aber er glaube, dass da allgemein etwas Aufklärung fehle, weil sie noch nicht so viel damit zu tun gehabt habe.

„Ich habe einfach schon zu viel Erfahrung mit solchen Geschichten gehabt. Ich habe schon zu viel gelitten“, sagt David und erntet bei Saskia zunächst verständnisvolles Nicken. „Es löst was in mir aus, ob ich das will oder nicht - und unabhängig davon, wie du es meinst.“

Der neue RTL-«Bachelor» David Jackson. Er hat nach eigenen Worten noch nie eine Dating-App genutzt. Seit 1. März 2023 läuft die 13. "Bachelor"-Staffel bei RTL. Foto: picture alliance/dpa/RTL

Man merkt Saskia an, dass sie sich aufgrund ihrer Worte nicht sonderlich wohl in ihrer Haut fühlt. „Als weiße Person habe ich diese Erfahrung nicht gemacht und ich schätze sehr, dass du mir das sagst. Ich bedanke mich dafür. Ich nehme mir das an, auf jeden Fall“, erklärt sie.

David stellt abschließend klar: „Saskia hat sehr reflektiert auf meine Worte reagiert. Sie hat das wirklich angenommen – und hat es auch verstanden, akzeptiert und respektiert. Das fand ich sehr gut.“

Für Saskia bedeutet die Geschichte am Ende dennoch das Aus beim Bachelor 2023. Und auch wenn David nochmal explizit erwähnt, dass es nichts mit ihrer Äußerung zu tun habe, erhält Sakia am Ende keine Rose von ihm, die ihr das Weiterkommen gesichert hätte. „Ich habe einfach an anderer Stelle gemerkt, dass ich nicht der Mann für dich und du nicht die Frau für mich bist", begründet Bachelor David die Entscheidung.

Neben Saskia muss auch Kandidatin Pamela ihre Koffer packen. Als dritte packte auch Kandidatin Danielle die Taschen - sie verließ die Show allerdings freiwillig, noch bevor David seine Rosen verteilen konnte.

In der kommenden Woche geht die RTL-Kuppelshow also nunmehr mit den verbliebenen 17 Kandidatinnen und natürlich Bachelor David weiter.