Los Angeles - Oscar-Preisträger Cillian Murphy (49, „Oppenheimer“) machte 2002 in dem Endzeit-Thriller „28 Days Later“ Furore. Unter der Regie von Danny Boyle spielte der Ire einen Koma-Patienten, der im menschenleeren London aufwacht, wo sich friedliche Menschen durch ein tödliches Virus in mörderische Bestien verwandelt hatten. Boyle kündigte nun im Interview mit dem Branchenportal „Indiewire“ einen weiteren Auftritt von Murphy in einer geplanten Fortsetzung des Endzeit-Thrillers an. Er werde eine „bedeutsame“ Rolle haben, doch mehr könne er derzeit nicht sagen, erzählte Boyle (68).

Auf „28 Days Later“ (2002) folgte 2007 die Fortsetzung „28 Weeks Later“ unter der Regie des Spaniers Juan Carlos Fresnadillo. Nach diesen beiden Filmen steht nun eine neue Trilogie in Haus.

Ende Juni kommt der Zombie-Horror „28 Years Later“ mit einer Besetzung um Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson und Ralph Fiennes in die Kinos, wieder von Boyle inszeniert. Für Januar 2026 ist „28 Years Later: The Bone Temple“ von Regisseurin Nia DaCosta angekündigt. Murphy soll darin eine kleine Rolle haben, gefolgt von einem größeren Part in dem geplanten Abschlussfilm der Trilogie.

Murphy spielte jahrelang in der Serie „Peaky Blinders“ mit. Als Hauptdarsteller in Christopher Nolans Kinohit „Oppenheimer“ gewann er 2024 mit seiner Darstellung des Physikers J. Robert Oppenheimer den Oscar als bester Hauptdarsteller.