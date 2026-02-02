Nach ihrem Auftritt in der MDR-Talkshow "Riverboat" denkt Moderatorin Annika Lau scherzend darüber nach, ob sie noch einmal in der Sendung auftreten würde. Denn ihre Heimreise nach Berlin, die sie gemeinsam mit Kim Fisher antrat, verlief nicht wie geplant.

Annika Laus abenteuerliche Heimfahrt nach der Sendung: "Zum Riverboat gehe ich nie wieder"

Leipzig. - Noch mal ein Auftritt in der MDR-Sendung "Riverboat" oder lieber nicht? Moderatorin Annika Lau (46) hat nach ihrem letzten Besuch in der Talkshow am 30. Januar eine nicht ganz ernstgemeinte Antwort auf diese Frage.

"Also Leute, zum Riverboat gehe ich nie wieder", witzelte sie in einer Instagram-Story, wie unter anderem "Tag24" berichtet. Zu sehen war sie in dem Instagram-Beitrag zusammen mit "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher (56) auf der Heimreise vom Leipziger Studio nach Berlin. Und die lief nicht wie geplant.

Annika Lau und Kim Fisher müssen am Bahnhof in Leipzig rennen

Beide Moderatorinnen hatten demnach gemeinsam die Heimreise angetreten. Jedoch verquatschten sie sich am Leipziger Hauptbahnhof und bekamen deshalb nicht mit, dass ihr Zug von einem anderen Gleis abfährt.

"Dann hat die Kim Fisher die Beine in die Hand genommen und die Annika an die Hand genommen", zitiert "Tag24" Annika Lau.

Beide seien dann - samt Gepäck - von Gleis 16 zu Gleis 2 geflitzt, um ihre Bahn zu schaffen. "Wir haben's geschafft, von Gleis 16 auf Gleis 2. Wer in Leipzig wohnt, weiß, was das heißt", so die 46-Jährige.

Moderatorinnen bekommen ICE in Halle (Saale)

Für die, die noch nie auf dem Leipziger Hauptbahnhof waren: Gleis 16 liegt etwa mittig im Obergeschoss. Die S-Bahn nach Halle (Saale), auf die Fisher und Lau ausweichen mussten, fährt unterirdisch. Es war also ein ziemlich weiter Weg für die beiden.

In Halle sind beide schließlich in einen ICE nach Berlin gestiegen und konnten sogar im Bord-Bistro noch etwas essen. "Schön war's auf jeden Fall, das wird uns für immer verbinden, liebe Kim", fasste Lau das kleine Abenteuer laut "Tag24" in ihrer Story zusammen.