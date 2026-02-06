Für mehrere Wochen strahlt der MDR keine neuen Folgen der Talkshow "Riverboat" aus. Stattdessen gibt es eine Live-Übertragung und Klassikerfolgen.

Leipzig. - Nach der letzten Talkrunde im Januar, die zumindest für Kim Fisher und Annika Lau mit einem Abenteuer endete, müssen sich Fans des "Riverboats" nun gedulden. Denn in den nächsten Wochen werden keine neuen Sendungen der MDR-Talkshow ausgestrahlt.

Grund für den Ausfall der Sendung am Freitag, 6. Februar, ist der Semperopernball, den der MDR ab 20.15 Uhr live aus Dresden überträgt.

Live-Sendung vom Semperopernball statt "Riverboat"

Moderiert von Annika Lau und Joachim Llambi, der sonst gemeinsam mit Kim Fisher regelmäßig durch die Sendung "Riverboat" führt, steht der Ball dieses Jahr unter dem Motto "Film ab! SemperOpernball 2026 Elegant. Emotional. Einzigartig."

Neben der sächsischen Staatskapelle unter der Leitung von Dirigent Jonathan Darlington treten zahlreiche Musiker auf, es gibt den Walzer der Debütanten und Auszeichnungen für drei besondere Persönlichkeiten, darunter Schauspielerin Iris Berben.

Dreiwöchige Sendepause für MDR-Talkshow

An den beiden darauf folgenden Freitagen, 13. und 20. Februar, laufen laut Programmvorschau ebenfalls keine neuen Folgen des "Riverboats". Gänzlich auf die Talkrunde müssen MDR-Zuschauer aber nicht verzichten. Der Sender strahlt dann zur gewohnten Sendezeit um 22 Uhr Klassiker des "Riverboats" aus.

Eine neue Folge gibt es dann erst am 27. Februar wieder. Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer werden dann unter anderem mit Comedian Paul Panzer, Eisschnelllauf-Legende Gunda Niemann-Stirnemann und Schauspieler Sabin Tambrea plaudern.