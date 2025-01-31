Das "Riverboat" geht am Freitag, dem 26. September, in eine neue Runde. Dann begrüßen Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer wieder eine Reihe prominenter Gäste zum Talk auf dem MDR-Sofa.

Leipzig. – Am Freitag, dem 26. September 2025, wartet wieder eine interessante Mischung an Gästen bei der MDR-Talkshow "Riverboat" auf das Moderatoren-Team.

Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer begrüßen unter anderem Hannes Jaenicke, Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg, Patricia Kelly und Louis Philippson als Gäste.

Karl-Theodor zu Guttenberg zu Gast auf dem "Riverboat"

Zu Gast im "Riverboat" ist unter anderem der ehemalige Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg (53). Er wurde 1971 in München geboren und entstammt einem fränkischen Adelsgeschlecht.

Mit vollem Namen heißt er Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Buhl-Freiherr von und zu Guttenberg.

Der ehemalige CSU-Politiker Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg ist am Freitag, dem 26. September, auf dem "Riverboat" zu Gast. (Foto: Imago/Future Image)

Seit seinem Rücktritt als Bundesverteidigungsminister aufgrund von Plagiatsvorwürfen ist er als Publizist tätig. Zu Guttenberg schreibt regelmäßig Kolumnen bei LinkedIn und betreibt mit Gregor Gysi den Podcast "Gysi gegen Guttenberg".

Louis Philippson zu Gast in MDR-Talkshow "Riverboat"

Das musikalische Talent von Louis Philippson (22) wurde von seiner späteren Klavierprofessorin in einem "Jugend musiziert"-Video auf Youtube entdeckt.

Inzwischen zählt er in den sozialen Netzwerken zu den wichtigsten Klassik-Influencern und hat allein auf Tiktok fast 800.000 Follower. Auch seine Konzerte sind regelmäßig ausverkauft.

Louis Philippson ist am Freitag, dem 26. September, zu Gast auf dem "Riverboat". (Foto: Imago/Future Image)

Neben seiner Musikkarriere ist er zudem als Moderator für die Kindersendung "Toggo" und das ZDF tätig.

Die MDR-Talkshow "Riverboat" wird in Leipzig produziert. Neben Kim Fisher übernehmen im Wechsel Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert die Moderation.