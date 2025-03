Die MDR-Talkshow "Riverboat" geht am Freitag, 4. April 2025, in eine neue Plauderrunde. Mit dabei sind Komikerin Cordula Stratmann (61), Schauspieler Thomas Heinze (61) sowie Moderatorin Nina Ruge (68). Wer außerdem zur Talkshow kommt, erfahren Sie hier.

Leipzig. - Kim Fisher (55) und Wolfgang Lippert (73) moderieren am Freitag, 4. April 2025, zusammen die MDR-Talkshow "Riverboat". Diesmal sind Gäste aus den Bereichen Medien, Schauspielerei, Haarkunst und Comedy dabei.

Comedian Cordula Stratmann erzählt auf dem "Riverboat" aus ihrem Leben

Cordula Stratmann kommt gebürtig aus Düsseldorf. Sie studierte zunächst Sozialarbeit in Köln und war in den 1990 Jahren als systemische Familientherapeutin beschäftigt. Mit der Zeit interessierte sie sich zunehmend für den Bereich Comedy.

Als Stratmann 1995 von Jürgen Becker das Angebot erhielt, bei der TV-Sendung "Mitternachtsspitzen" im WDR mitzuwirken, sagte sie begeistert zu. 1996 beendete sie daraufhin ihre Karriere als Familientherapeutin und stieg komplett ins Fernsehen ein.

Cordula Stratmann ist bekannt als deutsche Komikerin, Schauspielerin sowie Schriftstellerin. Im Kino war sie in den Filmen "Alles ist Liebe" (2014), "SMS für dich" (2016), "Sweethearts" (2019) sowie "Es ist nur eine Phase, Hase" (2021) zu sehen.

Cordula Stratmann zu Gast bei der NDR Talk Show. Foto: Imago/ APress

Sie veröffentlichte mehrere Bücher, die zum Teil das Thema Hypochondrie beinhalten. Für ihre Auftritte im Fernsehen erhielt sie mehrere Auszeichnungen. 2005 bekam Stratmann den Deutschen Comedypreis in den Kategorien "Beste Komikerin" und "Beste Impro-Comedy" sowie den Deutschen Fernsehpreis.

Sie gewann 2007 die Goldene Kamera in der Kategorie "Comedy" und den Bayerischen Fernsehpreis für die Serie "Schillerstraße", in der sie mitspielte. 2021 gewann sie den Recklinghäuser Hurz (Ehren-Hurz).

Am 6. November 2024 erzählte Stratmann bei NDR Kultur À la Carte über ihr neues Buch "Wo war ich stehen geblieben". Es geht darin um humorvolle Alltagsbetrachtungen, Achtsamkeit und auch um die ernste Frau Stratmann.

Bei so einem umfangreichen Repertoire an Leistungen, die sie erbracht hat, gibt es viel Gesprächsstoff für das "Riverboat".

Schauspieler Thomas Heinze ist zu Gast bei "Riverboat"

Der deutsch-amerikanische Schauspieler Thomas Heinze stammt aus West-Berlin. Seine Kindheit verbrachte er jedoch hauptsächlich in den USA. Später zog die Familie wieder nach Deutschland.

Er studierte in den 1980er Jahren Schauspiel an einer Hochschule in München. Aktuell lebt er mit seiner Frau Jackie Brown, der Star-FM-Moderatorin, in Berlin-Mitte. Er hat insgesamt drei Kinder.

Die meisten TV-Zuschauer kennen Heinze aus der Sendung "Der Alte". Denn dort spielt er seit Anfang 2022 die Hauptfigur des Kommissaren Jan-Gregor Kremp.

Thomas Heinze zu Gast in der NDR Talkshow. Foto: Imago/ Breuel-Bild

Thomas Heinze werden sicherlich von Kim Fisher und Wolfgang Lippert einige Fragen zu seiner Schauspielkarriere und seinem Privatleben gestellt.

Am Freitag, 4. April 2025, werden in der MDR-Sendung "Riverboat" auch diese Gäste zu sehen und zu hören sein:

Inka Bause - Moderatorin und Sängerin

- Moderatorin und Sängerin Waldi Lehnertz - Antiquar und Kunsthändler

- Antiquar und Kunsthändler Nina Ruge - Moderatorin und Longevity-Expertin

- Moderatorin und Longevity-Expertin Claudia Pechstein - Eisschnelllauf-Legende

- Eisschnelllauf-Legende Walther Heineck - Friseurmeister aus Sachsen-Anhalt

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.