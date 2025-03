Am Freitag, 28. März 2025, gibt es wieder eine neue MDR-Talkshowrunde auf dem "Riverboat". Mit dabei sind diesmal Politiker Gregor Gysi, Moderatorin Mareile Höppner, Dr. Eckart von Hirschhausen und weitere spannende Gäste. Wer noch kommt, erfahren Sie hier.

Nicht verpassen! Welche Gäste am Freitag auf dem "Riverboat" erwartet werden

Leipzig. - Kim Fisher (55) und Matze Knop (50) moderieren am Freitag, 28. März 2025, zusammen die MDR-Talkshow "Riverboat". Diesmal sind Gäste aus Politik, Gastronomie, Fußball und Journalismus dabei.

Politiker Gregor Gysi ist Gast bei "Riverboat"

Gregor Gysi (77) ist gebürtiger Berliner und ein bekannter Politiker der Partei "Die Linke". Er studierte Rechtswissenschaft an der Humboldt Universität in Berlin und beendete sein Studium 1970. Seit 1967 war Gregor Gysi Mitglied der SED in der DDR.

Am 16. Juni 2007 wurde die Partei "Die Linke" gegründet. Von Beginn an ist auch Gysi Mitglied der Partei sowie der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Gregor Gysi (Die Linke) spricht bei einer Wahlparty der Partei "Die Linke". Foto: dpa

Zur Bundestagswahl 2025 trat Gregor Gysi erneut als Direktkandidat in seinem Wahlkreis Berlin an.

Er gewann mit 41,8 Prozent der Erststimmen und zog als ältestes Mitglied in den Bundestag der 21. Wahlperiode ein. Damit ist Gysi Alterspräsident.

Mehrere zeitkritische Dokumentarfilme wie "Gysi und die Stasi" (2013) sowie "Die Akte Gysi" (2010/2011) beschäftigen sich mit dem eloquenten Politiker. 2017 erschien seine Biografie "Ein Leben ist zu wenig". Er ist auch hier auf Instagram zu finden. Wie es ihm momentan geht und was er über seine Karriere als Politiker zu berichten hat, teilt er dem Publikum am Freitag mit.

Dr. Eckart von Hirschhausen plaudert auf dem "Riverboat"

Der Autor sowie Wissenschafts-Journalist und Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen (57) ist seit vielen Jahren nicht aus der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken. Gebürtig kommt er aus Frankfurt am Main und lebt aktuell in Berlin. Wer sich vorab schon mal ein Bild machen möchte, kann sich Hirschhausens beliebten Youtube-Kanal ansehen.

In einem Interview mit SWR1 plauderte das Multitalent Hirschhausen am 7. März 2025 über seine Arbeit während Bahnfahrten, die Vorteile eines Pinguins, sein Arztstudium und über versteckte Talente.

Er erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den "Georg von Holtzbrinck Preis für Wissenschaftsjournalismus" (2022), den Recklinghäuser Hurz-Hauptpreis „Der-Wolf-und-das-Lamm-Hurz“ (2023) und den "Hans-Carl-von-Carlowitz-Nachhaltigkeitspreis" (2023).

Umweltschutz und der Kampf gegen den Klimawandel sind Eckart von Hirschhausen bei seinen Auftritten und seiner Arbeit besonders wichtig.

Eckart von Hirschhausen, Arzt und Fernsehmoderator, steht im Vierscheibenhaus des WDR. Foto: dpa

Der vielfältige Dr. Eckart von Hirschhausen hat immer aktuelle Projekte, was für genug Gesprächsstoff auf dem "Riverboat" sorgen wird.

Am Freitag, 28. März 2025, werden in der MDR-Sendung "Riverboat" auch diese Gäste zu sehen sein:

Mareile Höppner - Moderatorin

- Moderatorin Peter-Michael Diestel - Rechtsanwalt

- Rechtsanwalt Christoph Kramer - Fußball-Profi und TV-Experte

- Fußball-Profi und TV-Experte Lisa Angermann - Sterneköchin

- Sterneköchin Jana Groß - Sängerin und Musikerin

- Sängerin und Musikerin Alfonso Rituerto - Leipziger Zauberkünstler

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.