Leipzig. – Am Freitag, dem 10. Oktober 2025, freut sich das Moderatoren-Team Kim Fisher und Joachim Llambi in der MDR-Talkshow "Riverboat" wieder auf eine bunte Mischung Gäste.

Lisa Feller zu Gast auf dem "Riverboat"

Bekannt wurde Lisa Feller (49) durch ihre Rolle in der Comedyserie "Schillerstraße" und durch ihre Auftritte als Stand-Up-Komikerin im "Quatsch Comedy Club".

Komikerin Lisa Feller ist am 10. Oktober zu Gast im "Riverboat". (Foto: Imago/Horst Galuschka)

Sei 2019 moderiert die 49-Jährige die ARD-Kabarettshow "Ladies Night", womit sie in die Fußstapfen von Gerburg Jahnke trat. Als Gastgeberin der Show wechselt sich Feller mit Daphne de Luxe ab.

Martin Brambach zu Gast in MDR-Talkshow "Riverboat"

Schauspieler Martin Brambach (57) ist vor allem für seine Rolle als Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel in der Fernsehreise "Tatort" bekannt.

Seine Karriere begann jedoch schon viel früher: 1985 gehörte der heute 57-Jährige zum Ensemble des Bochumer Schauspielhauses. Ende der 1980er Jahren wechselte er an das Wiener Burgtheater und zählte von 1999 bis 2001 zum festen Ensemble der Berliner Schaubühne.

"Tatort"-Star Martin Brambach ist zu Gast auf dem "Riverboat". (Foto: Imago/Stephan Wallocha)

Vor seiner Rolle bei "Tatort" spielte er unter anderem in Filmen wie "Good Bye, Lenin!", "Das Leben der Anderen", "Der Vorleser" oder im Holocaust-Filmdrama "Die Fälscher" mit.

Das sind die Gäste auf dem "Riverboat" heute, am Freitag, 10. Oktober 2025:

Lisa Feller – Komikerin und Moderatorin

Martin Brambach – Schauspieler

Andreas Guenther – Schauspieler

Kristina vom Dorf – sächsische Dialektinfluencerin und Bloggerin

Florian Martens – Schauspieler

Phillip Maaß – Zimmermann aus dem Altmarkkreis

Die MDR-Talkshow "Riverboat" wird in Leipzig produziert. Neben Kim Fisher übernehmen im Wechsel Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert die Moderation.