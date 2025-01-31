Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer laden am Freitag, dem 3. Oktober 2025, wieder zahlreiche prominente Persönlichkeiten auf das "Riverboat" ein. Mit zwei DDR-Ikonen dürfte es dieses Mal nostalgisch werden.

Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer moderieren am Tag der Deutschen Einheit das "Riverboat" im MDR.

Leipzig. – Am Freitag, dem 3. Oktober 2025, wartet wieder eine interessante Mischung an Gästen bei der MDR-Talkshow "Riverboat" auf Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer.

Henry Maske zu Gast auf dem "Riverboat"

Der ehemalige deutsche Profiboxer Henry Maske (61) wird am 3. Oktober in der MDR-Talkshow "Riverboat" zu Gast sein. Maske absolvierte bereits als Siebenjähriger sein erstes Boxtraining.

Profiboxer Henry Maske ist am Tag der Deutschen Einheit auf dem "Riverboat" zu Gast. (Foto: Imago/Hartenfelser

Damit legte er den Grundstein für seine späteren Erfolge als Amateurboxer in der DDR. Ab 1990 absolvierte der heute 61-Jährige Profikämpfe im Halbschwergewicht und wurde elfmal Weltmeister im Halbschwergewicht. Durch sein kultiviertes Auftreten sowie aufgrund seines Boxstils erhielt er den Spitznamen "Gentleman".

Ute Freudenberg zu Gast in MDR-Talkshow "Riverboat"

Schlagerstar Ute Freudenberg (69) wurde in der DDR mit dem Song "Jugendliebe", den sie zusammen mit ihrer Band "Elefant" herausbrachte, bekannt.

1984 kehrte sie nach einem Fernsehauftritt in der „Aktuellen Schaubude“ in Hamburg nicht in die DDR zurück. Sie übersiedelte nach Düsseldorf, arbeitete als Studiosängerin und hatte Auftritte in den Niederlanden und auf Kreuzfahrtschiffen.

Schlagerikone Ute Freudenberg ist zu Gast auf dem "Riverboat". (Foto: Imago/Steve Bauerschmidt)

2022 machte Freudenberg im "Riverboat" erstmals ihre Parkinson-Erkrankung öffentlich. Im selben Jahr kündigte die Sängerin nach 50 Jahren auf der Bühne ihr Karriereende an.

Das sind die Gäste auf dem "Riverboat" heute, am Freitag, 3. Oktober 2025:

Die MDR-Talkshow "Riverboat" wird in Leipzig produziert. Neben Kim Fisher übernehmen im Wechsel Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert die Moderation.