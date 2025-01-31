Das "Riverboat" geht am Freitag, dem 19. September, in eine neue Runde: Kim Fisher und Matze Knop begrüßen heute wieder eine Reihe prominenter Gäste zum Talk auf dem MDR-Sofa.

Leipzig. – Vergangenen Freitag mussten der Fans der MDR-Talkshow "Riverboat" aufgrund der "Goldenen Henne" auf ihre geliebte Fernsehsendung verzichten. Am Freitag, 19. September, sind Kim Fisher und Matze Knop jedoch wieder mit zahlreichen Gästen am Start.

So nehmen unter anderem Schauspielerin Elena Uhlig, Musiker Toni Krahl und Ex-Fußballmanager Reiner Calmund auf dem Talksofa Platz.

Schauspieler Antoine Monot Jr. zu Gast auf dem "Riverboat"

Antoine Monot Jr., heute 50 Jahre alt, gelang 1999 mit dem Kultfilm "Absolute Giganten" der Durchbruch als Schauspieler. Einem breiten Publikum wurde er später als „Tech-Nick“, dem Werbegesicht der Elektronikmarke Saturn, bekannt.

Auch Schauspieler Antoine Monot Jr. ist am Freitag, dem 19. September, auf dem "Riverboat" zu Gast. (Foto: Imago/Breuel-Bild)

Antoine Monot Jr. ermittelt seit 2024 als Kommissar Konrad Behringer in "Behringer und die Toren – Ein Bamberg-Krimi". Die RTL-Produktion umfasst bisher vier spannende Folgen.

Reiner Calmund zu Gast in MDR-Talkshow "Riverboat"

Auch Reiner Calmund, vor allem bekannt als langjähriger Manager von Bayer Leverkusen, wird am 19. September in Leipzig auf dem "Riverboat" zu Gast sein. Mittlerweile tritt er als Fußball-Experte auf.

Reiner Calmund ist am Freitag, dem 19. September, zu Gast auf dem "Riverboat". (Foto: Imago/APress)

Seinen Platz hat er auch in verschiedenen Kochsendungen gefunden. Bei "Grill den Henssler" war er ein gern gesehener Gast.

Die MDR-Talkshow „Riverboat“ wird in Leipzig produziert. Neben Kim Fisher übernehmen im Wechsel Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert die Moderation.