Am Freitag, dem 26. September, startet eine neue Ausgabe von "Riverboat". Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer laden erneut zahlreiche prominente Persönlichkeiten zum Gespräch auf das MDR-Sofa ein.

Leipzig. – Am Freitag, dem 26. September 2025, wartet wieder eine interessante Mischung an Gästen bei der MDR-Talkshow "Riverboat" auf das Moderatoren-Team.

Zu den Gästen, die Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer in ihrer Sendung willkommen heißen, zählen unter anderem Hannes Jaenicke, Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg, Patricia Kelly und Louis Philippson.

Karl-Theodor zu Guttenberg heute zu Gast auf dem "Riverboat"

Zu Gast im "Riverboat" ist unter anderem der ehemalige Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg (53). Er wurde 1971 in München geboren und entstammt einem fränkischen Adelsgeschlecht.

Mit vollem Namen heißt er Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Buhl-Freiherr von und zu Guttenberg.

Der Ex-CSU-Politiker Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg ist heute auf dem "Riverboat" zu Gast. (Foto: Imago/Sven Simon)

Seit seinem Rücktritt als Bundesverteidigungsminister aufgrund von Plagiatsvorwürfen ist er als Publizist tätig. Zu Guttenberg schreibt regelmäßig Kolumnen bei LinkedIn und betreibt mit Gregor Gysi den Podcast "Gysi gegen Guttenberg".

Louis Philippson heute zu Gast in MDR-Talkshow "Riverboat"

Das musikalische Talent von Louis Philippson (22) wurde von seiner späteren Klavierprofessorin in einem "Jugend musiziert"-Video auf Youtube entdeckt.

Mittlerweile gehört er zu den einflussreichsten Klassik-Influencern in den sozialen Medien und begeistert auf TikTok fast 800.000 Follower. Seine Konzerte erfreuen sich großer Beliebtheit und sind häufig restlos ausverkauft

Der Musiker und Moderator Louis Philippson ist heute zu Gast auf dem "Riverboat". (Foto: Imago/Panama Pictures)

Neben seiner Musikkarriere ist er zudem als Moderator für die Kindersendung "Toggo" und das ZDF tätig.

Die MDR-Talkshow "Riverboat" wird in Leipzig produziert. Neben Kim Fisher übernehmen im Wechsel Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert die Moderation.