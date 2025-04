Leipzig. - Kim Fisher (55) und Matze Knop (50) moderieren heute, 11. April 2025, zusammen die MDR-Talkshow "Riverboat". Diesmal sind Gäste aus den Bereichen Schauspielerei, Tierfilm und Comedy dabei.

Comedian Mirja Regensburg ist ab April auf "Happy"-Tour

Mirja Regensburg kommt gebürtig aus Bad Karlshafen in Hessen. Sie wurde von 1993 bis 1995 zur Groß- und Außenhandelskauffrau ausgebildet. Anschließend studierte sie das Fach Musical an der Stage School in Hamburg und absolvierte dort ihre Bühnenreifeprüfung.

Aktuell ist sie mit ihrer Tour "Happy" von April 2025 bis Ende Mai 2026 in Deutschland und der Schweiz unterwegs. Tickets - unter anderem für die Shows am Mittwoch in Magdeburg und am Donnerstag in Leipzig - können bei Biberticket gekauft werden.

Komikerin Mirja Regensburg ist aktuell mit ihrer Tour "Happy" in Deutschland unterwegs. Foto: Imago/ Horst Galuschka

Ihre Comedy-Karriere startete Regensburg bei dem Comedy-Improvisations-Ensemble Instant Impro, im Quatsch Comedy Club und bei den Springmäusen.

Sie gewann 2022 den Stuttgarter Besen (Hölzerner Besen) und war Gewinnerin des Kabarettpreises "Böblinger Mechthild".

Bei so vielen Comedy-Shows, in denen sie mitwirkte, gibt es sicherlich viel Gesprächsstoff auf dem "Riverboat".

Schauspieler Steve Windolf hat in vielen Krimiserien mitgespielt

Der deutsche Schauspieler Steve Windolf heißt mit bürgerlichen Namen eigentlich Steve Wrzesniowski und wuchs in der ehemaligen DDR in Fürstenwalde an der Spree auf.

Von 2002 bis 2006 studierte Windolf an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Noch während der Ausbildung engagierte der MDR Steve Windolf für die Fernsehserie "In aller Freundschaft".

Die meisten Krimi-Liebhaber kennen Windolf sicher aus der "Soko Köln". Dort spielte er bis 2011 die Hauptfigur des pedantischen Kommissars Daniel Winter.

Steve Windolf hat in vielen Krimiserien mitgespielt. Foto: Imago/ Sven Simon

Steve Windolf werden sicherlich von Kim Fisher und Matze Knop einige Fragen zu seinem Faible, in Krimifilmen mitzuspielen, gestellt.

Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich ist Gast bei "Riverboat"

Die bekannte, deutsche Bestseller-Autorin und Journalistin Susanne Fröhlich stammt aus Frankfurt am Main.

Sie brach ihr Jurastudium nach vier Semestern ab und ging 1984 zum Hessischen Rundfunk. Dort lernte sie, während ihres Volontariats, Moderator Gert Scobel kennen und sie wurden bald ein Paar.

Im Sommer 2008 trennten sie sich wieder. Aus ihrer Partnerschaft stammen zwei Kinder.

Bestseller-Autorin von "Moppel-Ich: Susanne Fröhlich kommt als Gast auf das Riverboat. Foto: Imago/ Chromorange

Beim Hessischen Rundfunk wurde sie als Moderatorin für die hr3-Sendung "Ausgehspiel" von 1988 bis 2007 eingesetzt. Außerdem moderierte sie "Allein oder Fröhlich", "Vorsicht Fröhlich", "Fröhlich bei Nacht" und "Wir vier".

Fröhlich veröffentlichte mehrere bekannte Bücher, die sich millionenfach verkauften. Ihr größter Erfolg ist das Buch "Moppel-Ich" (2004 veröffentlicht). Humorvoll wird darin mit dem Thema Gewichtsprobleme umgegangen. Es erschien auch ein gleichnamiger Fernsehfilm, der sich thematisch an ihrem Buch orientierte.

Am Freitag, 11. April 2025, werden auf dem MDR-"Riverboat" diese Gäste in der Talkshowrunde plaudern:

Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer - Mediziner und Rücken-"Papst“

- Mediziner und Rücken-"Papst“ Nina Gummich - Schauspielerin

- Schauspielerin Andreas Kieling - Tierfilmer und Abenteurer

- Tierfilmer und Abenteurer Michael Schäfer - Osterreiter aus der Oberlausitz

- Osterreiter aus der Oberlausitz Mirja Regensburg - Comedian

- Comedian Steve Windolf - Schauspieler

- Schauspieler Susanne Fröhlich - Bestsellerautorin

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.