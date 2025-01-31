Kim Fisher und Matze Knop begrüßen am Freitag, dem 17. Oktober 2025, wieder eine bunte Mischung spannender Gäste auf dem "Riverboat". Diese sieben Prominente sind in der MDR-Sendung mit dabei.

Heute im "Riverboat": Diese Gäste erwarten Kim Fisher und Matze Knop am Freitag

Matze Knop und Kim Fisher moderieren am 17. Oktober das "Riverboat" im MDR.

Leipzig. – Am Freitag, dem 17. Oktober 2025, freut sich das Moderatoren-Team Kim Fisher (56) und Matze Knop (50) in der MDR-Talkshow "Riverboat" wieder auf eine bunte Mischung an Gästen.

So nehmen unter anderem ein Sternekoch, ein Laufsteg-Coach, ein Radrennfahrer und eine Meteorologin auf dem Talksofa Platz.

Andrea Sawatzki zu Gast auf dem "Riverboat"

Ihren Durchbruch als Schauspielerin schaffte Andrea Sawatzki (62) 1997 in der Rolle als Alma Siebert in Rainer Kaufmanns "Die Apothekerin".

Schauspielerin Andrea Sawatzki ist am 17. Oktober zu Gast im "Riverboat". (Foto: Imago/Future Image)

Von 2001 bis 2009 war sie als Oberkommissarin Charlotte Sänger im Frankfurter "Tatort" zu sehen. Auch wirkte sie in verschiedenen Folgen von "Polizeiruf 110" mit.

Neben der Schauspielerei ist die 62-Jährige zudem als Sprecherin von Hörbüchern, Synchronsprecherin und Autorin tätig.

Olaf Ludwig zu Gast in MDR-Talkshow "Riverboat"

In den 1980er und 1990er-Jahren war Olaf Ludwig (65) ein erfolgreicher Radrennfahrer. 1988 siegte er bei den Olympischen Sommerspielen im Straßenrennen.

Nach dem Fall der Berliner Mauer unterzeichnete er 1989 seinen ersten Profivertrag. Nachfolgend gewann er insgesamt drei Etappen der Tour der France, wurde 1992 Gesamtsieger im Rad-Weltcup und belegte 1993 den dritten Platz bei den Straßen-Radweltmeisterschaften.

Die deutsche Radsportlegende Olaf Ludwig ist zu Gast auf dem "Riverboat". (Foto: Imago/Chromorange)

Seine Profi-Karriere beendete er 1997. Seitdem war er unter anderem als Vizepräsident des Bundes Deutsches Radfahrer sowie als Pressesprecher des Teams Telekom tätig.

Auch interessant: Schlagersängerin Inka Bause im "Riverboat": Wie ihr Hund mit dem Tod ihres Ex-Mannes umgeht

Das sind die Gäste auf dem "Riverboat" heute, am Freitag, 17. Oktober 2025:

Andrea Sawatzki – Schauspielerin und Autorin

Schauspielerin und Autorin Olaf Ludwig – Radrennfahrer und Olympiasieger

Radrennfahrer und Olympiasieger Alexander Herrmann – Zwei-Sterne-Koch

Zwei-Sterne-Koch Jorge González – "Let's Dance"-Juror, Laufsteg-Coach und Model

"Let's Dance"-Juror, Laufsteg-Coach und Model Michaela Koschak – Meteorologin und MDR-Wettermoderatorin

Meteorologin und MDR-Wettermoderatorin Dr. Franziska Rubin – Fernsehärztin

Fernsehärztin Dennis Schmelz – Fotograf und Filmemacher

Die MDR-Talkshow "Riverboat" wird in Leipzig produziert. Neben Kim Fisher übernehmen im Wechsel Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert die Moderation.