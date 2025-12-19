Fans der MDR-Talkshow „Riverboat“ müssen sich gedulden. Die beliebte Sendung fällt an mehreren Terminen zwischen den Jahren aus. Was der Sender stattdessen im Programm hat.

MDR-Talkshow „Riverboat“ macht Pause: Wann die Sendung wieder zu sehen ist

Kim Fisher moderiert die Talkshow "Riverboat" im MDR. Doch jetzt geht es erst einmal in die Weihnachtspause für sie.

Leipzig. - Schlechte Nachrichten für Fans der MDR-Talkshow "Riverboat": Die Sendung ist in der Weihnachtspause.

Nachdem die Talkshow bereits an den Freitagen, 19. Dezember und 26. Dezember 2025, ausgefallen ist, flimmert sie auch am 2. Januar 2026 noch nicht wieder über die Bildschirme.

Die „Riverboat“-Moderatoren Kim Fisher, Matze Knop, Klaus Brinkbäumer und Wolfgang Lippert machen an den Weihnachtsfeiertagen bis ins neue Jahr hinein Pause.

MDR-Sendung "Riverboat" fällt aus

Am ersten Freitag im neuen Jahr, der 2. Januar 2026, wird noch keine neue Sendung gezeigt. Der MDR hat sich entschieden, an diesem Tag "Die größten Hits des Ostens" zu zeigen.

Somit läuft erst am 9. Januar 2026 die nächste Talkrunde vom "Riverboat". Die Moderatoren Kim Fisher und Wolfgang Lippert plaudern an diesem Tag unter anderem mit den Schauspielern Andrea Sawatzki und Christian Berkel sowie der Schlagersängerin Michelle.