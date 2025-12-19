Fans der MDR-Talkshow „Riverboat“ müssen sich gedulden. Die beliebte Sendung fällt an mehreren Terminen über Weihnachten und Neujahr aus. Was der Sender stattdessen im Programm hat.

Kim Fisher moderiert die Talkshow "Riverboat" im MDR. Doch jetzt geht es erst einmal in die Weihnachtspause für sie.

Leipzig. - Schlechte Nachrichten für Fans der MDR-Talkshow "Riverboat": Die Sendung geht erst einmal in die Weihnachtspause. Nachdem die Sendung bereits am Freitag, 19. Dezember 2025, ausgefallen ist, flimmert die Talkshow am 26. Dezember 2025 und 2. Januar 2026 wieder nicht über die Bildschirme.

MDR-Sendung "Riverboat" fällt aus

Die „Riverboat“-Moderatoren Kim Fisher, Matze Knop, Klaus Brinkbäumer und Wolfgang Lippert machen an den Weihnachtsfeiertagen bis ins neue Jahr hinein Pause.

Am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, läuft den gesamten Abend der Konzertfilm "Helene Fischer - Rausch live", der die Schlagersängerin bei ihrer Arena-Tour 2023 begleitet.

Und der erste Freitag im neuen Jahr, der 2. Januar 2026, muss ebenfalls ohne "Riverboat" auskommen. Der MDR hat sich entschieden, an diesem Tag "Die größten Hits des Ostens" zu zeigen.

Somit läuft erst am 9. Januar 2026 die nächste Talkrunde vom "Riverboat". Die Moderatoren Kim Fisher und Wolfgang Lippert plaudern an diesem Tag unter anderem mit den Schauspielern Andrea Sawatzki und Christian Berkel sowie der Schlagersängerin Michelle.