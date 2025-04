Am Freitag, 18. April 2025, wird eine Wiederholungs-Sendung der MDR-Talkshow "Riverboat" vom 29. September 2023 zu sehen sein. Mit dabei sind Schlagersängerin Ute Freudenberg (69) und Sänger Bernd Stelter (63).

"Riverboat"-Wiederholung: Mit welchen Gästen es am Freitag ein Wiedersehen gibt

Leipzig. - Kim Fisher (55) und Wolfgang Lippert (73) moderierten die Sendung der MDR-Talkshow "Riverboat" am 29. September 2023, die nun am 18. April 2025 erneut gezeigt wird. Zu sehen werden Gäste aus den Bereichen Schlager, Schauspielerei und Gastronomie sein.

Schlagersängerin Ute Freudenberg erzählt auf dem "Riverboat" über sich

Ute Freudenberg wurde in der Nähe von Weimar 1956 geboren. Sie wurde mit 15 Jahren als Musiktalent entdeckt. 1972 hatte Freudenberg ihren ersten Fernsehauftritt bei "Sechs Mädchen und Musik".

Bis 1977 studierte sie an der Musikhochschule in Weimar. Den Durchbruch schaffte sie mit ihrer Single "Jugendliebe" im Jahr 1980. Sie galt als eine der beliebtesten Sängerinnen der DDR.

Schlagersängerin Ute Freudenberg zum 100. Semperopernball. Foto: Imago/ Sylvio Dittrich

Als Freudenberg bereits im Februar 2022 bei der Talkshow "Riverboat" als Gast dabei war, verriet sie, dass sie an Parkinson leidet. Wegen ihrer Krankheit zog sie sich von der Bühne zurück und gab im Dezember 2023 ein Abschiedskonzert in einem Theater in Weimar.

Viele Freunde, Musiker und Bandkollegen waren eingeladen. Sie gewann 1998 und 2023 die "Goldene Henne" und viele weitere Auszeichnungen.

Sänger und Schauspieler Bernd Stelter ist auch auf dem "Riverboat" dabei

Bernd Stelter kommt gebürtig aus Unna in Nordrhein-Westfalen. Er bekannt als Sänger, Schriftsteller, Komiker, Schauspieler und Schriftsteller.

Stelter hatte seinen ersten Fernsehauftritt 1990 als Kandidat der TV-Sendung "Glücksrad". Später war er unter in der Comedy-Show "7 Tage, 7 Köpfe" zu sehen.

Außerdem ist er seit 1988 beim Kölner Karneval aktiv und singt dort Lieder wie "Ober, zack ein Helles", "Ma-hat-ma" und "Ich hab drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär".

Bernd Stelter ist als Comedian deutschlandweit bekannt. Foto: Imago/ Bernd Stelter

Er ist mit Anke Stelter verheiratet und lebt mit seinen zwei Kindern in Bornheim-Hersel.

Am Freitag, 18. April 2025, werden auf dem MDR-"Riverboat" diese Gäste in der Talkshow-Wiederholung plaudern:

Ute Freudenberg - Schlagersängerin

- Schlagersängerin Robin & Christa Pietsch - Sterne-Koch aus Sachsen-Anhalt und seine Großmutter

- Sterne-Koch aus Sachsen-Anhalt und seine Großmutter Bernd Stelter - Entertainer

- Entertainer Guido Knopp - TV-Historiker

- TV-Historiker Thorsten Merten - Schauspieler

- Schauspieler Sasha - Sänger

- Sänger Katja Frenzel - Schauspielerin

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.