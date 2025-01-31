Am Freitag, dem 29. August 2025, ist die Talkshow "Riverboat" wieder im MDR zu sehen. Das Moderatoren-Duo Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer begrüßt dann wieder zahlreiche Gäste.

Diese Gäste begrüßen Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer am Freitag im "Riverboat"

Klaus Brinkbäumer und Kim Fisher (Foto) moderieren gemeinsam die Sendung "Riverboat" am Freitag, dem 29. August 2025, im MDR.

Leipzig. – Nicht mehr lange, dann endet die lange Sommerpause von "Riverboat". Am Freitag, dem 29. August, ist Moderatorin Kim Fisher (56) wieder auf ihrem Sendeplatz um 22 Uhr beim MDR zu finden. Gemeinsam mit Klaus Brinkbäumer (58) begrüßt sie dann neue Gäste.

"Der Dunkle Parabelritter" zu Gast auf dem "Riverboat"

Alexander Prinz (31) wurde 1994 in Halle geboren und ist vor allem als Creator auf Youtube bekannt. Dort widmet er sich seit 2021 politischen und gesellschaftlichen Debatten. Seit 2024 ist sein Kanal "Der Dunkle Parabelritter" Teil von Funk.

Wegen der Zunahme von Verschwörungserzählungen im Zuge der Corona-Pandemie startete er 2022 den Youtube-Kanal "Eisberg". Darin befasst er sich mit Verschwörungsmythen und hinterfragt diese kritisch.

Youtube-Creator Alexander Prinz wird am Freitag. dem 29. August, im "Riverboat" zu Gast sein. (Foto: Imago/Future Image)

Neben seinen Youtube-Kanälen betreibt er noch ein Mode-Label, das er 2017 zusammen mit seinem Geschäftspartner Jörn Rohrberg gegründet hat.

Derzeit befindet sich Alexander Prinz für sein Buch "Oststolz" auf Lesereise.

Martin Brambach zu Gast in MDR-Talkshow

Martin Brambach wurde 1967 in Dresden geboren. Brambach gehörte seit 1985 zum Ensemble des Bochumer Schauspielhauses und wechselte nach einem festen Engagement am Schauspielhaus Köln Ende der 1980er Jahre an das Wiener Burgtheater.

Der erfolgreiche Schauspieler Martin Brambach ist zu Gast im "Riverboat". (Foto: Imago/Breuel-Bild)

Seit 2001 arbeitet er als freier Schauspieler. In Franz Novotnys "Filmsatire Exit II – Verklärte Nacht" gab er 1994 sein Leinwanddebüt. Es folgten mehrere Film- und Fernsehrollen. Seit 2016 ist er in der Krimiserie "Tatort" als Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel zu sehen.

Das sind die Gäste auf dem "Riverboat" am Freitag, 29. August 2025:

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.