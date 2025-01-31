Am Freitag, dem 5. September 2025, ist es wieder so weit: Die MDR-Talkshow „Riverboat“ geht auf Sendung. Kim Fisher und Joachim Llambi führen durch den Abend und begrüßen eine bunte Runde prominenter Gäste im Leipziger Studio.

Diese Gäste begrüßen Kim Fisher und Joachim Llambi am Freitag im "Riverboat"

Leipzig. – Pünktlich um 22 Uhr begrüßt Moderatorin Kim Fisher (56) am Freitag, 5. September, gemeinsam mit Joachim Llambi (61) wieder zahlreiche Gäste im "Riverboat".

Unter anderem sind die Schauspielerin Janine Kunze, der Sänger Wolfgang Ziegler und der Autor Jan Weiler zu Gast in der MDR-Talkshow.

Schauspielerin Janine Kunze zu Gast auf dem "Riverboat"

Die 1974 geborene Schauspielerin Janine Kunze wurde durch ihre Rolle in der Comedy-Serie "Hausmeister Krause - Ordnung muss sein" bekannt.

Zudem spielte sie in verschiedenen Fernsehproduktionen wie "Die Singlefalle", "Die Pest" und "Victor - Der Schutzengel" mit. Später stellte Kunze als Nachfolgerin von Mirja Boes ihr Comedy-Talent in "Die Dreisten Drei" unter Beweis.

Schauspielerin Janine Kunze ist am Freitag, 5. September, auf dem "Riverboat" zu Gast. (Foto: Imago/Breuel-Bild)

Dass die zweifache Mutter auch ernste Rollen spielen kann, zeigte sie unter anderem in der ZDF-Reihe "Heldt". Dort spielte Kunze bis 2021 die taffe Staatsanwältin Ellen Bannenberg.

Wolfgang Ziegler zu Gast in MDR-Talkshow

Auch Wolfgang Ziegler wird am Freitag im "Riverboat" über sein Leben plaudern. Der Rock-, Pop- und Schlagersänger wurde 1943 in Rostock geboren und 1987 mit seinem Song "Verdammt" sogar über die DDR-Grenze hinaus bekannt.

Der Schlagersänger und Komponist Wolfgang Ziegler ist zu Gast im "Riverboat". (Foto: Imago/Future Image)

Seine einzige Platzierung in den deutschen Single-Charts landete der Komponist 1991 mit dem Titel "Hass mich, wenn Du kannst". Als Solo-Künstler kann er auf bisher zehn veröffentliche Alben zurückblicken.

Das sind die Gäste auf dem "Riverboat" am Freitag, 5. September 2025:

Janine Kunze - Schauspielerin

- Schauspielerin Jan Weiler - Autor

- Autor Katrin Müller-Hohenstein - Moderatorin

- Moderatorin Stephan Grossmann - Schauspieler

- Schauspieler Lutz Geißler - Bäcker und "Brotpapst"

- Bäcker und "Brotpapst" Julia Finkernagel - Reporterin und Reise-Journalistin

- Reporterin und Reise-Journalistin Wolfgang Ziegler - Schlagersänger

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.