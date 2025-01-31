Am Freitag, dem 29. August 2025, meldet sich die MDR-Talkshow „Riverboat“ aus der Sommerpause zurück. Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer führen durch den Abend und begrüßen eine bunte Runde prominenter Gäste im Leipziger Studio.

Leipzig. – Die lange Sommerpause von "Riverboat" hat ein Ende. Am Freitag, dem 29. August, ist Moderatorin Kim Fisher (56) wieder auf ihrem Sendeplatz um 22 Uhr beim MDR zu finden. Gemeinsam mit Klaus Brinkbäumer (58) begrüßt sie dann neue Gäste.

"Der Dunkle Parabelritter" zu Gast auf dem "Riverboat"

Alexander Prinz (31), geboren 1994 in Halle, ist vor allem als YouTube-Creator bekannt. Seit 2021 beschäftigt er sich auf seinem Kanal mit politischen und gesellschaftlichen Themen. 2024 wurde "Der Dunkle Parabelritter" Teil des öffentlich-rechtlichen Netzwerks Funk.

Als Reaktion auf die Zunahme von Verschwörungserzählungen während der Corona-Pandemie gründete er 2022 den Kanal "Eisberg", auf dem er Mythen kritisch hinterfragt und einordnet.

Neben seinen Youtube-Kanälen betreibt er noch ein Mode-Label, das er 2017 zusammen mit seinem Geschäftspartner Jörn Rohrberg gegründet hat.

Derzeit befindet sich Alexander Prinz für sein Buch "Oststolz" auf Lesereise.

Martin Brambach zu Gast in MDR-Talkshow

Martin Brambach wurde 1967 in Dresden geboren. Brambach gehörte seit 1985 zum Ensemble des Bochumer Schauspielhauses und wechselte nach einem festen Engagement am Schauspielhaus Köln Ende der 1980er Jahre an das Wiener Burgtheater.

Seit 2001 ist er als freier Schauspieler tätig. Sein Leinwanddebüt gab er bereits 1994 in Franz Novotnys Filmsatire "Exit II – Verklärte Nacht". Es folgten zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen. Seit 2016 verkörpert er in der Krimireihe "Tatort" den Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel – eine Figur, die längst Kultstatus erreicht hat.

Das sind die Gäste auf dem "Riverboat" am Freitag, 29. August 2025:

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.