Am Freitag, 21. März 2025, ist es wieder so weit für eine neue MDR-Talkshowrunde auf dem "Riverboat". Mit dabei sind diesmal Comedian Moritz Neumeier, Schauspieler, Ärzte und ein Zoobesitzer. Wer alles aus seinem Leben erzählen wird, erfahren Sie hier.

Auf dem "Riverboat" im MDR sind folgende Promis am Freitag, 21. März 2025, zu Gast

Leipzig. - Kim Fisher (55) und Wolfgang Lippert (73) moderieren zusammen am kommenden Freitag, 21. März 2025, die MDR-Talkshow "Riverboat". Auch dieses Mal gibt es bunt gemischte Gäste vom Zoobesitzer über eine Ärztin bis hin zu Comedians.

Auf dem "Riverboat" ist Comedian Moritz Neumeier zu Gast

Moritz Neumeier ist nicht nur als Comedian zu erleben, sondern hat auch einen eigenen Podcast namens "Talk ohne Gast" mit Till Reiners gestartet.

In der Podcast-Folge "Ich hab Scheiße gebaut" vom Donnerstag, dem 13. März, spricht er mit Reiners darüber, ob man einen Fehler, den man begangen hat, durch Schokolade wieder ausgleichen kann - egal wie schlimm es war, was man getan hat.

Neumeier veröffentlichte außerdem drei Bücher und gewann 2010 den Weidener Literaturpreis, 2017 ´den Hessischen Kabarettpreis, 2021 den Salzburger Stier sowie 2024 den Deutschen Kleinkunstpreis. Man kennt ihn auch von Youtube aus der Sendung "Auf eine Zigarette mit Moritz Neumeier" (2015), die später in "Auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier" umgetauft wurde.

Moritz Neumeier bei der Aufzeichnung der NDR Talk Show. Foto: IMAGO / Future Image

Vom 1. April bis 30. September ist er mit Till Reiners auf seiner "Was soll passieren?"-Tour unterwegs. Tickets gibt es ab 36,75 Euro bei Biberticket.

Was ihn aktuell beschäftigt, teilt er dem Publikum am Freitag mit.

Tatort-Star Hilmar Eichhorn ist auch auf dem "Riverboat" dabei

Der Schauspieler Hilmar Eichhorn machte eine Lehre als Maschinenschlosser und absolvierte anschließend ein Studium an der Staatlichen Schauspielschule Berlin. Aktuell lebt er in Freital bei Dresden. Von 1992 bis 2021 war er als Schauspieler und Regisseur am Neuen Theater Halle tätig.

Er ist nicht nur in der Krimiserie "Tatort" zu sehen, sondern war als Schauspieler beispielsweise auch in "Russendisco" (2012), "Endlich Witwer" (2018) und "SOKO Leipzig" (2023) zu sehen.

Probe zu »Glück, was ist das schon?« Neues Theater Halle - Regie: Matthias Brenner - Wirt und Händler: Hilmar Eichhorn. Foto: IMAGO / VIADATA

Insgesamt spielte er in mehr als 80 Film- und Fernsehproduktionen mit. Bei so vielen Filmen und Serien gibt es auf jeden Fall genug Gesprächsstoff auf dem "Riverboat".

Am Freitag, 21. März 2025, werden in der MDR-Sendung "Riverboat" folgende weitere Gäste zu sehen sein:

Dr. Yael Adler - Ärztin, Autorin und TV-Expertin

- Ärztin, Autorin und TV-Expertin Maria Groß - Thüringer Spitzenköchin

- Thüringer Spitzenköchin Prof. Jörg Junhold - Direktor Zoo Leipzig

- Direktor Zoo Leipzig Elisabeth Lanz - Schauspielerin "Tierärztin Dr. Mertens"

- Schauspielerin "Tierärztin Dr. Mertens" Wolfram Grandezka - Schauspieler

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.