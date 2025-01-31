Am 19. September lädt das "Riverboat" wieder nach Leipzig ein. Die Moderatoren Kim Fisher und Matze Knop plaudern mit einem bekannten Sänger und einem ehemaligen Fußballmanager.

Kim Fisher und Matze Knop begrüßen auf dem "Riverboat" diese prominenten Gäste

Matze Knop und Kim Fisher moderieren gemeinsam die Sendung "Riverboat" am Freitag, dem 19. September 2025, im MDR.

Leipzig. – Pünktlich um 22 Uhr begrüßt Moderatorin Kim Fisher (56) am Freitag, 19. September, gemeinsam mit Matze Knop (50) wieder zahlreiche Gäste im "Riverboat".

Unter anderem sind die Schauspielerin Elena Uhlig, der Musiker und Sänger Toni Krahl und Ex-Fußballmanager Reiner Calmund zu Gast in der MDR-Talkshow.

Schauspieler Antoine Monot Jr. zu Gast auf dem "Riverboat"

Der 50-jährige Antoine Monot Jr. hatte seinen Durchbruch als Schauspieler 1999 mit dem Kinofilm "Absolute Giganten". Vor allem als Vorzeigegesicht "Tech Nick" für Saturn wurde er einem breiteren Publikum bekannt.

Schauspieler Antoine Monot Jr. ist am Freitag, 19. September, auf dem "Riverboat" zu Gast. (Foto: IMAGO / Sven Simon)

Seit 2024 spielt er die Hauptrolle des Kommissars Konrad Behringer der Krimireihe "Behringer und die Toren – Ein Bamberg-Krimi". Insgesamt wurden bisher vier Folgen der Serie auf RTL ausgestrahlt.

Reiner Calmund zu Gast in MDR-Talkshow "Riverboat"

Auch Reiner Calmund, vor allem bekannt als langjähriger Manager von Bayer Leverkusen, wird am 19. September in Leipzig auf dem "Riverboat" zu Gast sein. Mittlerweile tritt er als Fußball-Experte auf.

Reiner Calmund ist am 19. September zu Gast im "Riverboat". (Foto: dpa | Rolf Vennenbernd)

Seinen Platz hat er auch in verschiedenen Kochsendungen gefunden. Bei "Grill den Henssler" ist er ein gern gesehener Gast.

Das sind die Gäste auf dem "Riverboat" am Freitag, 19. September 2025:

Toni Krahl – Musiker und Sänger

Musiker und Sänger Elena Uhlig – Schauspielerin

Schauspielerin Christian Henze – Fernsehkoch und Kochbuch-Autor

Fernsehkoch und Kochbuch-Autor Reiner Calmund – ehemaliger Fußballfunktionär

ehemaliger Fußballfunktionär Antoine Monot Jr. – Schauspieler

Schauspieler Patrizia Thomas – prämierte Fleischermeisterin

prämierte Fleischermeisterin Jürgen Feder – Extrembotaniker

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.