Auf dem "Riverboat" ausgeplaudert Die peinlichsten und schönsten Momente von Mareile Höppner

Am Freitag, 28. März 2025 war, Moderatorin Mareile Höppner (47) zu Gast auf dem MDR-"Riverboat". Dort erzählte sie von ihren bisher peinlichsten Momenten und wie sie zum Fernsehen gekommen ist. Was ihr genau widerfuhr, erfahren Sie hier.

Leipzig.- Bei Mareile Höppner lief nicht immer alles glatt. Ab und zu passierte der Moderatorin nämlich der eine oder andere Fauxpas in der Öffentlichkeit.

Als Mareile Höppner in Leipzig ankam, um bei der TV-Sendung "Riverboat" aus ihrem Leben zu erzählen, schwärmt sie aber zunächst: "Es war so ein warmer, herzlicher Empfang." Jungen Menschen würde sie sowieso die Stadt als Wohnort empfehlen.

Matze Knop (50), der Moderator von "Riverboat", freute sich über diese Aussagen und hatte dann einige spezielle Fragen an Höppner.

Darum zieht Mareile Höppner an der Kette von Joachim Fuchsberger bei "Riverboat"

Und Knop legte auch gleich los: "Jetzt hast du sehr viele Prominente kennengelernt und interviewt, begleitet. Gab es da auch mal einen, wo du sagst, das war besonders?"

Höppner antwortete: "Es gab ganz viele besondere Momente. Es gab einen Moment, da habe ich hier in dieser Runde Joachim Fuchsberger im Interview gehabt und der hatte eine lange Kette an seiner Jacke." Auf ihre Frage, was denn das für eine Kette sei, habe Fuchsberger sie aufgefordert: "Ziehen Sie doch mal!"

Also zog und zog sie an seiner Kette, die immer länger wurde, was ihr immer unangenehmer geworden sei. Denn es stellte sich heraus, dass sie an seinem Hörgerät zerrte.

Zu der Zeit moderierte Mareile Höppner von 2009 bis 2012 selbst die Talkshow "Riverboat".

George Clooney wurde von Mareile Höppner nicht erkannt. Foto: dpa

Wo ist er denn? Höppner übersieht Hollywood-Star George Clooney

Auch mit einem internationalen Star passierte ihr ein Fauxpas. Sie sollte George Clooney (63) in einem Raum interviewen, aber fand ihn nicht.

"Ich hab dann im Raum rumgefragt, ob jemand George Clooney gesehen hat, und vor mir dreht sich ein viel kleinerer Mann um, als ich dachte, und sagte: 'Hello, my name is George Clooney.'"

Sie habe sich sofort bei dem Hollywood-Star entschuldigt. Höppner: "Das war kein guter Start, aber es hat dann doch alles geklappt."

Bambi-Verleihung: Höppner ist Veronica Ferres ins Kleid getreten

Einen peinlichen Moment gab es auch mit Schauspiel-Star Veronica Ferres (59) und einem Kleid bei einer Bambi-Verleihung, entsann sich Moderator Matze Knop.

Daran erinnerte sich auch Mareile Höppner. "Ich bin Veronica Ferres ins Kleid getreten. Das Kleid fiel, Veronica auch fast hinterher und ich ... Das waren so kleine Momente, aber wir haben es gerettet. Also das Kleid wurde gehalten und Veronica Ferres sprach auch noch mit mir danach", erzählt die Moderatorin etwas geniert.

Veronica Ferres zur 63. Bambi-Verleihung in Wiesbaden. Foto: Imago/ Berlinfoto

Karrierestart als Moderatorin Dank Udo Jürgens

Aber nicht nur Missgeschicke begleiteten die talentierte Moderatorin, sondern auch schöne Momente. So erinnerte sich Mareile Höppner, wie sie als junge Studentin Schlager-Star Udo Jürgens (†80) für ihr erstes Radio-Interview begegnet war.

Er habe sie damals im Interview nicht auflaufen lassen, erzählte sie Knop. Das Interview habe Höppner sogar letztlich zur Karriere als Moderatorin im Fernsehen verholfen.

Sie sei Udo Jürgens sehr dankbar dafür, dass er ihr damals zu diesem Erfolg verhalf.