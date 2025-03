Berlin - In den letzten Kino-Jahren war es eher still geworden um Hollywood-Legende Robert De Niro („Taxi Driver“, „Casino“). Mit jetzt 81 Jahren aber zeigt der bisher zweifache Oscar-Preisträger eine der besten Leistungen seiner nun schon sechs Jahrzehnte dauernden Schauspielkarriere: In dem von Tatsachen angeregten Mafia-Thriller „The Alto Knights“ fesselt er das Publikum in gleich zwei Rollen.

Robert De Niro verkörpert virtuos die Gangsterbosse Vito Genovese und Frank Costello. Die beiden gehörten Mitte des 20. Jahrhunderts zu den Schlüsselfiguren des organisierten Verbrechens in New York City. Über Jahrzehnte waren sie Freunde, Partner, Vertraute. Ende der 1950er Jahre werden sie Rivalen. Der Kampf ums Überleben nimmt mörderische Dimensionen an. Die Gier nach Macht und Moneten verwandelt sie in Bestien.

Regisseur Barry Levinson, 1989 für das Drama „Rain Man“ mit einem Oscar ausgezeichnet, erzählt die Chronologie der Blutfehde in einem spannungsgeladenen Bilderreigen. Geschickt nutzt er die Story, um unheilvolle Verflechtungen von Politik und Verbrechen in den USA aufzuzeigen. Clou des Films ist das Spiel seines Stars.

Mit einem Minimum an Aufwand zeichnet Robert De Niro zwei reiche Charakterporträts und elektrisiert das Publikum damit geradezu. Gut möglich, dass ihm das im nächsten Jahr seinen dritten Oscar beschert.