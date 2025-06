Wer wissen will, wie es bei "Rote Rosen" weitergeht, muss sich gedulden. Denn die beliebte ARD-Telenovela geht in eine sehr lange Sommerpause. Und auch "Sturm der Liebe" verabschiedet sich für viele Wochen.

Die ARD-Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" gehen in die Sommerpause.

Lüneburg. – Fans der ARD-Telenovelas müssen jetzt stark sein: "Rote Rosen" und auch "Sturm der Liebe" gehen in die Sommerpause – und zwar in eine sehr lange. Am 27. Juni werden die letzten Folgen im Ersten zu sehen sein.

Tour de France und Filme statt "Roten Rosen" und "Sturm der Liebe"

Bereits in den vergangenen Jahren wurden beide Telenovelas durch andere Formate ersetzt. Ab dem 30. Juni sollen zunächst spannende und humorvolle Filme auf dem Sendeplatz zu sehen sein, berichtet Tag24.

Lesen Sie auch: Interview mit Inka Bause: „Ich war nie der Typ, der gejammert hat“

Anschließend soll es Radsport zu sehen geben. Zwischen dem 5. und 27. Juli wird die Tour de France ausgestrahlt. Vom 26. Juli bis 3. August dreht sich das Programm dann um die Tour de France Femmes, bei der die Frauen am Zug sind.

"Roten Rosen" und "Sturm der Liebe" starten am 1. September

Danach sollen erneut Spielfilme gesendet werden – bis zum 1. September. Dann starten wie gewohnt die "Roten Rosen" um 14.10 Uhr.

Nach der Pause meldet sich auch "Sturm der Liebe" am 1. September 2025 zurück. Die Serie und läuft dann wieder wie immer montags bis freitags 15.10 Uhr in der ARD.

Lesen Sie auch: "Wer wird Millionär?" geht in sehr lange Sommerpause: Welche Show den Sendeplatz übernimmt

So geht es bei "Rote Rosen" weiter"

Erst dann erfahren die Fans, wie es bei "Rote Rosen" mit Britta (gespielt von Jelena Mitschke, 47) und Heiner (René Dumont, 59) weitergeht. Denn sie kann seine Anwesenheit im Ehebett noch nicht ertragen.

Und bei Simon (Thore Lüthje, 32), Julius (Jan Stapelfeldt, 42) und Mo (Yunus Cumartpay, 46) läuft alles nach Plan – bis Valerie (Maike Johanna Reuter, 35) zurückkehrt.

Lesen Sie auch: Bauer sucht Frau International: "Ich geh' kaputt": Ex-Leipziger Olaf aus Portugal durchlebt "emotionales Desaster"

Sie ist nicht davon begeistert, dass sich ihr Bruder Simon nicht – wie abgesprochen – von Olivia ferngehalten hat. Julius wehrt sich jedoch gegen diese Unterstellung.