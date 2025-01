Dessau-Roßlau/Australien.- Im Jahr 2011 wurde die Dessauerin Anna-Carina Woitschack durch „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bekannt. Ein Jahr später veröffentlichte sie das Album „Einzigartig“. Weitere Platten folgten, darunter „Ich wollte nie dein Engel sein“, „Liebe passiert“, „Schenk mir den Moment“. Die Dessauerin ist mittlerweile aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken.

Anna-Carina weint sich bei Jörg im Dschungelcamp aus

Aktuell ist die Sängerin im Dschungelcamp im TV zu sehen. Zuletzt wurde es dort sehr emotional. Denn an der Seite von Jörg Dahlmann, ehemaliger Sportkommentator, weinte sie sich wegen ihres Noch-Ehemanns Stefan Mross aus. 2022 trennte sich das ehemalige Traumpaar des Schlagers nach zwei Jahren Ehe. Der Grund dahinter verwundert nicht.

Der Schmerz sitzt bei Anna-Carina Woitschack immer noch tief

Der Scheidungs-Krieg belastet Anna-Carina bis jetzt. Besonders einer der Trennungsgründe verletzt sie: „Ich gehe seit zweieinhalb Jahren meinen eigenen Weg, und das war wirklich nicht einfach, weil seine neue Lebensgefährtin war meine beste Freundin”, erzählte sie Jörg Dahlmann traurig.

Woitschack weiter: „Unsere Beziehung, das war ja das eine, das war vorbei. Aber dass du dann im Prinzip sozusagen zwei Menschen verlierst. Dass hat mich schon sehr getroffen.”

Der schwerwiegende Vertrauensbruch ihrer damaligen besten Freundin Eva Luginger (36) sitzt bei Anna-Carina immer noch tief. Sie plagt auch die Ungewissheit, ob nicht schon während der Beziehung mit Mross etwas zwischen den beiden lief.

So reagiert Jörg Dahlmann auf die Trennungsgeschichte von Anna-Carina

Jörg Dahlmann hörte sich die traurige Trennungsgeschichte von Anna-Carina Woitschack mitfühlend an. Für so ein verletzendes Verhalten, wie es Stefan Mross an den Tag legte, habe er absolut kein Verständnis, sagte er.

Er meinte dazu: "Dass ist 'ne harte Nuss, die man nicht so einfach wegstecken kann. Dass finde ich schon heavy. Sowas macht man doch auch nicht. Für mich wäre es immer tabu."

Am Ende des Gesprächs musste sogar Dahlmann weinen, als er Anna-Carina in den Arm nahm und sie tröstete.

Anschließend versuchte er sie aber aufzuheitern, indem er lobend ihren neuen, tollen Partner erwähnte.

Wie Anna-Carina Woitschack inzwischen mit dem Scheidungskrieg umgeht

Ihre Familie unterstütze sie seit der Trennung von Mross und rate ihr, sie solle nie den Glauben an das Gute im Menschen verlieren. Denn die Familie sei durch die Trennung und den folgenden Medienhype, der daraufhin ausbrach, auch belastet.

Anna-Carina Woitschack versucht nun, wieder nach vorne zu schauen. Sie zeigt sich selbstbewusst und geht offen mit dem Thema Scheidung um.