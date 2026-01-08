Der Kölner Privatsender RTL strukturiert sein Programm um, baut Stellen ab und streicht TV-Formate. Von diesen Sendungen müssen sich die Zuschauer verabschieden.

Sparkurs bei RTL: Diese beliebten TV-Formate stellt der Sender ein

Köln. – RTL baut sein Programm zu Beginn des neuen Jahres um. Wie der Kölner Privatsender mitteilt, werden die Promi-Magazine "Gala" bei RTL, "Prominent" bei Vox und das Shortformat #VOXStimme eingestellt.

Die Vip- und People-Themen sollen RTL zufolge ab dem 17. Januar in der Marke "Exclusiv" gebündelt werden. Die Sendung soll dann jedoch sieben Tage in der Woche bei RTL laufen.

"Ziel ist es, journalistische Qualität weiter zu stärken, redaktionelle Kräfte dank voranschreitender Digitalisierung und KI noch effektiver zu nutzen und die publizistische Schlagkraft in einer digitalen Welt zukunftsfähig auszubauen", so der Sender zum Programmumbau.

RTL legt Newsformate zusammen und baut Stellen ab

Und auch in der Welt der Nachrichten gibt es Änderungen. RTL und ntv sollen "ab Frühjahr 2026 Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr mit einem neuen gemeinsamen Morgenprogramm an den Start gehen".

Dabei sollen "die Sendungen 'Punkt 6', 'Punkt 7' und 'Punkt 8' bei RTL im neuen Morgen mit ntv" aufgehen, so RTL. In der Primetime wolle sich "RTL News" künftig auf investigative Inhalte wie "Team Wallraff", "stern investigativ" sowie "Extra" konzentrieren.

Mit den geplanten Maßnahmen streicht der Privatsender zudem rund 600 Stellen. 230 davon werden Angaben zufolge bei "RTL News" abgebaut.