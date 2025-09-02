Im September beginnt für RTL die neue TV-Saison, nachdem im Sommer viele Sendungen pausiert haben. Auch die Quiz-Show "Wer wird Millionär?" kehrt mit neuen Folgen zurück. Eine Änderung dürfte Zuschauer dabei besonders freuen.

"Wer wird Millionär?" kehrt mit neuen Folgen zurück - Was sich für Zuschauer ändert

Moderator Günther Jauch steht in der Kulisse der RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?". Nach einer langen Sommerpause kommt die beliebte Show nun mit neuen Folgen zurück.

Köln. Seit mittlerweile 26 Jahren läuft die Quizshow „Wer wird Millionär?“ bei RTL. Dabei überzeugt Deutschlands Lieblingsmoderator Günther Jauch immer wieder mit seiner witzigen Art. Nun gab der Sender den Starttermin für die Ausstrahlung der neuen Folgen nach der Sommerpause bekannt.

"Wer wird Millionär?": Pause durch Nachrichtenblock entfällt

Ab dem 15. September zeigt RTL die neuen Folgen von „Wer wird Millionär?“ um 20.15 Uhr. Die Auftaktfolge soll dabei ganze drei Stunden dauern. Eine Änderung dürfte die Fans besonders freuen: Bis zuletzt wurde der Quizklassiker durch das Nachrichtenformat „RTL Direkt“ für 20 Minuten unterbrochen.

Doch das ist nun vorbei – das Nachrichtenformat hat der Sender RTL eingestellt. Konkret heißt das: Die 20-minütige Nachrichtenpause bei „Wer wird Millionär?“ entfällt künftig. Nach der Quizshow übernimmt ab 23.15 Uhr dann „Spiegel TV“.

"RTL Direkt" sorgte immer wieder für Unmut bei Zuschauern

Neben den üblichen Werbeunterbrechungen gab es bei großen Primetime-Sendungen immer wieder Unterbrechungen für „RTL Direkt“. Sowohl Fans des Dschungelcamps als auch von „Wer wird Millionär?“ mussten deshalb regelmäßig warten, bis es weiterging.

Gerade dadurch mussten die jeweiligen Shows immer wieder Einbußen bei den Zuschauerzahlen hinnehmen, denn diese sanken nach der Unterbrechung durch „RTL Direkt“ regelmäßig.

Das Nachrichtenformat selbst erreichte zwar durchaus gute Quoten – dies hing jedoch meist mit dem Interesse der Zuschauer an den umliegenden Sendungen zusammen.