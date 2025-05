Plau am See. - Lohnt sich Arbeit in Deutschland? Diese Frage beleuchtet die RTLZwei-Doku "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" Die Episoden geben authentische Einblicke in die Realität von Bürgergeldempfängern.

Wobei der eine oder andere gerne auf Kosten des Staates lebt, so wie Protagonist Nico.

RTLZwei-Doku "Armes Deutschland" zeigt Leben von Bürgergeldempfängern

Der 27-Jährige ist erst kürzlich zu seiner ebenfalls arbeitslosen Freundin in Plau am See (Mecklenburg-Vorpommern) gezogen. Durch den Umzug muss nun auch der Bürgergeldantrag neu ausgefüllt werden.

Auch interessant: Du machst hier nicht die Millionen-Show: Aus für Raab-Format

Schnell merkt der Zuschauer: Gearbeitet hat Nico noch nie. "In den letzten fünf Jahren war ich beschäftigt ... durchstreichen, durchstreichen, durchstreichen ...", liest er aus dem Antrag vor. Schnell ist er damit durch – kein Wehrdienst, keine Angehörigen gepflegt und kein Vermögen.

Auch für Freundin Janine (40) ist der Antrag kein Hexenwerk. "Ein paar Kreuzchen machen, kriegt jeder hin, oder", meint sie. Auf die Frage, wie es ist, vom Geld des Staates abhängig zu sein, meint Nico nur: "Kein Problem."

Auch interessant: Fans der RTL-Show verärgert: Warum es "Let's Dance"-Gewinner René Casselly trifft

Arbeitsloser Nico greift lieber dem Staat in die Tasche

"Ich bediene mich der Mittel, die mir dieses Land zur Verfügung stellt. Kritisiert nicht mich, kritisiert das System. Ich weiß, dass ich räudig bin, lebe auf euren Nacken", führt er weiter aus.

Auch interessant: Wohnung zu klein, Möbel kaputt: Hallenserin schimpft bei RTLZwei-Doku übers Jobcenter

Er rechtfertigt sich damit, dass ihm beim Arbeiten nur Steine in den Weg gelegt werden. "Fürs Money-Machen" müsse er einen Gewerbeschein beantragen und sich mit Papierkram beschäftigen. Und alles nur, damit ihm der Staat in die Taschen greife.

"Warum soll ich mir in die Tasche greifen lassen, dann greife ich doch lieber ihm in die Tasche ... ja, normal", sagt er. Nico will mit dem Bürgergeld die Zeit von seiner "Geburt bis zur Rente" überbrücken.

Auch interessant: Kamerateam begleitet Feuerwehr Halle: Drogenabhängige "neunmal wiederbelebt"

Energydrinks sugarfree zum Abnehmen

Nico und Janine sind sowieso gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Beide wollen ihre Ernährung umstellen und abnehmen. Dafür hat Nico sogar aufgehört, Alkohol zu trinken. Umgestiegen ist er auf "Aktiv-Drinks". "Wenn man zu viel trinkt, kriegt man Dünnpfiff", weiß er.

Janine erklärt unterdessen die Ernährungsumstellung: "Das wird auf Haferflocken und Obst hinauslaufen." Hervorgegangen sind die Ideen wohl aus den guten Vorsätzen von Silvester. "Wenn das der Anreiz ist, macht man das halt", so der 27-Jährige, der kurz darauf ein Paket geliefert bekommt.

Lesen Sie auch: "Naddel stand nackt da": Désirée Nick schießt nach Tod von Bohlen-Ex gegen Promi-Kollegen

Der Inhalt: Energydrinks. "Da ich auf Diät bin, habe ich mir Energydrinks sugarfree bestellt", erläutert Nico das Ganze und trinkt sogleich eine Dose aus.

Eine neue Folge "Armes Deutschland" läuft am 27. Mai ab 20.15 Uhr auf RTL Zwei. Auch auf RTL+ kann die Sozialreportage gestreamt werden.