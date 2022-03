Getrennte Villen und neue Spielregeln: Siebte Staffel "Love Island" startet mit neuem Konzept

Bereits zum siebten Mal startet die Datingshow "Love Island" in eine neue Runde. In der ersten Folge, die am Montagabend lief, wurde schnell klar: RTLzwei hat dem Showkonzept einen neuen Anstrich verpasst. Alle Infos zur Sendung.

Teneriffa/ DUR/ lb - "Heiße Flirts & wahre Liebe" - das verspricht das beliebte TV-Format "Love Island". Am Montagabend startete die Kuppelshow bereits in die siebte Staffel. Unter dem Motto "Festival of Love" überraschte die Show mit einigen konzeptionellen Veränderungen. Laut dem Sender RTLzwei soll das Format komplett "auf den Kopf gestellt" werden.

"Alles wird anders, die Dates, die Spiele: Das Ziel ist, so schnell wie möglich in die Tiefe zu gehen und wegzukommen vom Oberflächlichen", erklärt Sylvie Meis, die zum zweiten Mal als Moderatorin vor der Kamera stehen wird, der Deutschen Presse-Agentur.

Das sind die "Love Island"-Kandidaten 2022

Was ändert sich 2022 bei "Love Island"?

Über drei Wochen hinweg sollen junge und attraktive Männer und Frauen flirten was das Zeug hält - und dabei im besten Fall, neben den 50.000 Euro Preisgeld, die "Liebe ihres Lebens" finden. Doch diesmal werden die Kandidaten nicht in einer Luxusvilla, sondern gleich in zwei Luxusvillen leben. Die Herausforderung dabei: die Häuser sind geschlechtergetrennt aufgeteilt - zumindest vorerst.

Gleich zu Beginn der ersten Folge "Love Island" offeriert Moderatorin Sylvie Meis den Kandidaten, den sogenannten Islandern: "Heute Abend gibt es keine Paarungszeremonie, heute Abend gibt es keine Couples." Die traditionelle Paarungszeremonie fällt aus - während dieser haben sich sonst überlicherweise die Paare (Couples) gebildet. Die neue Spielregel besagt: Die Zeremonie findet erst 24 Stunden später statt – bis dahin sollen die Islander "Werbung" für sich machen.

Die neue Staffel der Kuppelshow stehe laut RTLzwei wohl auch für mehr Diversity. Im Zuge dessen sticht eine Kandidatin besonders hervor. Mit Einzelhandelskauffrau Jessica ist in diesem Jahr zum ersten Mal auch eine Transfrau in der Sendung dabei. Mit ihrer Teilnahme will die 22-Jährige eine wichtige Botschaft vermitteln: "Auch ich als Transfrau kann in einer Dating- beziehungsweise Reality-Show einen Mann finden."

Kandidatin Jessica sorgt für eine Premiere in der TV-Show. Foto: RTLzwei

So startete die Dating-Show in die neue Staffel

Nachdem Sylvie den Kandidaten klarstellte, dass es diesmal keine Paarungszeremonie zu Beginn geben wird, wurde den Islandern die sogenannte "Single-Party" vorgestellt. Sie sollte vorab dazu dienen, dass sich die Singles besser kennenlernen können. Allerdings durften sich die fünf eingezogenen Mädels Jessica, Vanessa, Lara, Leonie und Vanuschka gemeinsam aussuchen, welche drei der fünf vorgestellten Männer bei der "Single-Party" mitfeiern durften. Die Wahl fiel auf Nico, Tom und Mark. Der selbstbewusste Bucci und der charmante Adriano mussten daher den ersten Abend allein im neuen "Brotel" verbringen - die Unterkunft der Männer. Doch mehr als gemeinsame Späße und freundliche Unterhaltungen haben die Beiden auf der "Ersatzbank" nicht verpasst.

Am nächsten Tag stand der erste gemeinsame Ausflug in die Mädels-Villa an. Während einer Pool-Party hatten die Islander weitere Gelegenheiten, um sich ausgiebig kennenzulernen. Zwischen den ein oder anderen Kandidaten hat es auch sichtlich gefunkt.

Die am Abend anstehende Paarzeremonie sollte Licht ins Dunkel bringen. Doch es dürfen nur zwei Männer in die Villa der Frauen ziehen - wer wird es sein? Welche Couples wird es geben? Das wird "Love Island" erst in der nächsten Folge verkünden.

Die ganze Folge "Love Island" vom Montag, den 21. März, ist hier zu sehen.

Wann kommt "Love Island"?

Die diesjährige Staffel"Love Island" ist vom 21. März bis zum 11. April immer montags bis freitags sowie sonntags auf dem Sender RTLzwei um 22.15 Uhr zu sehen. Nur die erste Folge, der Staffelauftakt, lief am Montagabend bereits um 20.15 Uhr.