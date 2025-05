Nicht nur Model-Nachwuchs, sondern auch angehende Designer hat Heidi Klum in TV-Sendungen gegeneinander antreten lassen. Ihre Rückkehr zu „Project Runway“ sei für sie, wie nach Hause zu kommen.

Los Angeles - Heidi Klum freut sich über ihre Rückkehr zur US-Designer-Show „Project Runway“. „Es hat sich angefühlt, wie Nach-Hause-Kommen“, sagte das 51 Jahre alte Model dem „People“-Magazin. Klum moderierte die Fashion-Sendung, in der Designer gegeneinander antreten, für 13 Jahre und 16 Staffeln. 2018 übernahm Model Karlie Kloss die Moderation.

Ende Juli soll nun die neue Staffel erscheinen - wieder mit Heidi Klum als Moderatorin. „Ich kann das mit geschlossenen Augen machen, obwohl ich Kleidungen beurteile - also muss ich die Augen offen halten. Aber ich kann es auch mit geschlossenen Augen“, sagte sie.

Regeln in der Mode „nicht der richtige Weg“

Sie liebe Fashion und wie interessiert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Show seien. „Sie brennen dafür, einen Platz in der Mode-Industrie zu ergattern. Es macht Spaß, ihnen eine Plattform zu geben, auf der sie ihr Können zeigen.“

Persönlich wünsche sich die 51-Jährige „längere Schleppen und Kleider“. Aber alle sollten das tragen, was sie möchten. „Das macht uns individuell und besonders, Regeln sind nicht der richtige Weg.“ In der Modebranche sei momentan alles möglich. Und obwohl es nicht mehr so viele Schleppen gebe: „Ich trage immer noch eine. Das ist mir egal. Ich gehe überall mit Schleppe hin.“

Die 21. Staffel der Show soll am 31. Juli auf „Freeform“, „Disney+“ und „Hulu“ erscheinen.