Eine Panne hat das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" diese Woche aufgelockert. Moderator Matthias Killing wurde von der Kamera mit vollem Mund erwischt.

Es war nicht die erste lustige Live-Panne: Das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" sorgt regelmäßig für unterhaltsame Momente.

Berlin. – Eine kleine Live-Panne im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" hat am Montagmorgen für viele Lacher gesorgt. Kurz vor dem Start der Sendung erwischte die Kamera Moderator Matthias Killing in einem denkbar ungünstigen Moment.

"Sat.1 Frühstücksfernsehen": Immer wieder lustige Momente am Morgen

Das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" gehört seit Ende der 1980er Jahre zur deutschen TV-Landschaft. Was einst als "Guten Morgen mit Sat.1" begann, ist heute ein fester Begleiter für Millionen Zuschauer am frühen Morgen.

Zum Team gehören bekannte Gesichter wie Daniel Boschmann und Christian Wackert. Ergänzt wird die Runde unter anderem von Matthias Killing und Alina Merkau. Gerade die spontane und ungezwungene Art der Moderatoren macht den Reiz der Live-Sendung aus – inklusive kleiner Patzer, die immer wieder passieren können.

Panne bei "Sat.1 Frühstücksfernsehen": Improvisation rettet sie Situation

Genau so ein Moment ereignete sich kurz vor einer Anmoderation am vergangenen Montag. Matthias Killing nahm noch hastig einen letzten Biss von seinem Brötchen, während die Kamera bereits lief.

An Sprechen war in diesem Augenblick nicht zu denken. Kollegin Alina Merkau bemerkte die Situation sofort, und beide mussten herzlich lachen.

Während Killing versuchte, seinen Bissen möglichst schnell herunterzuschlucken, sprang Merkau ein und übernahm souverän die Anmoderation. Mit einem augenzwinkernden Kommentar machte sie ihrem Kollegen klar, dass sie unter diesen Umständen nicht auf ihn warten würde.

Sat.1 teilte den lustigen Clip später auf Instagram. Dort sorgte die Szene für viel Belustigung unter den Fans.