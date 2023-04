„Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross im Ersten ist für viele Schlagerfans ein Muss. Nachdem der Moderator in eine Schlägerei verwickelt war, entschied die ARD: Der Sänger darf die Show weiter moderieren. Das sorgt für Kritik.

Magdeburg - Die Schlagzeilen um Schlagersänger Stefan Mross reißen nicht ab. Nach dem Ehe-Aus mit Anna-Carina Woitschack sorgte auch seine neue Beziehung zu Eva Luginger für Aufsehen.

Jetzt steht Stefan Mross wegen seiner Rolle als Moderator bei der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ in der Kritik. Nachdem bekannt wurde, dass der Schlagersänger aufgrund einer im Mai 2022 stattgefundenen Schlägerei in einem Hotel wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter Nötigung verurteilt wurde, stand seine Zukunft im Ersten auf der Kippe.

Stefan Mross bleibt Moderator bei ARD-Show „Immer wieder sonntags“

Jetzt ist jedoch klar: Stefan Mross darf die Sendung „Immer wieder sonntags“ weiter moderieren. Der SWR in Baden-Baden teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur diesbezüglich mit: „Wir haben gemeinsam mit Stefan Mross den Sachverhalt und die Hintergründe ehrlich, offen und auf Basis gegenseitigen Vertrauens besprochen und somit aufgeklärt.“

Für viele Fans scheint der Vorfall jedoch noch nicht vom Tisch zu sein. Sie halten die Entscheidung, Stefan Mross trotz seines Fehltritts bei „Immer wieder sonntags“ zu halten, für falsch. Auf einer Instagram-Fanseite der Fernseh-Show wird in den Kommentaren heftig diskutiert: „Ich kann nicht glauben, dass dieser Mann immer noch diese Sendung präsentieren darf“, schreibt ein wütender Nutzer. Ein weiterer findet: „Man sollte wirklich einen anderen Moderator suchen.“

Neue Staffel von „Immer wieder sonntags“ startet am 7. Mai

Es gibt jedoch viele Fans, die den Schlagersänger auch nach seinem Fehltritt weiter unterstützen. Gleich mehrere Personen schreiben, dass eine Verfehlung, wie Mross sie sich vergangenes Jahr leistete, durchaus menschlich sei. Ein anderer findet: „Ohne Stefan Mross wäre es kein ‚Immer wieder sonntags‘.“

Einig scheinen sich die Fans aktuell nicht zu sein. Die neue Staffel „Immer wieder sonntags“ beginnt am 7. Mai. Bis Ende August sind zwölf Folgen der Livesendung geplant. Vielleicht hat Stefan Mross dann die Chance, den ein oder anderen Fan wieder von sich zu überzeugen.