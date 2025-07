Vor Monaten hat sich RTL-Moderatorin Katja Burkard am Meniskus verletzt. Die Operation hat sie überstanden und sendet ihren Fans über Instagram erste Lebenszeichen nach Hause.

Köln. – Erst vor einer Woche hat sich Katja Burkard am Knie operieren lassen. Schmerzen im Knie hatte sie nach eigenen Angaben schon seit einigen Monaten – durch zwei auf den ersten Blick harmlose Gründe.

Die RTL-Moderatorin hatte im Februar eine Signierstunde für ihr Buch gegeben und dabei im Schneidersitz gesessen: "Das tat von Anfang an nicht richtig gut, aber ich dachte: 'Komm, mach' ich jetzt schnell' und hatte die Bücher ja auch alle so schön um mich herum drapiert. Für ein FOTO!!!! Da kam ich schon kaum noch hoch! Blöd on top: bin danach Ski fahren gegangen."

"Blöd on top": Wie es zu RTL-Moderatorin Katja Burkards Knieschmerzen kam

Die passionierte Joggerin konnte danach erst einmal nicht mehr laufen – und wollte deswegen ihre Knieprobleme in den Griff bekommen. Mehr als vier Monate war sie nun nicht mehr joggen.

Nur knapp fünf Tage nach der Operation sendet die 60-Jährige Grüße an ihre Fans. "Montag operiert, heute gehe ich schon wieder spazieren", lässt sie fröhlich auf Instagram verlauten.

Mit so einem schnellen und guten Heilungsprozess habe die Moderatorin nicht gerechnet: "Der Gedanke kam mir gerade und das trifft es ganz genau. Aber ich bin so happy darüber." Zuvor hatte sie sich noch aus dem Krankenhauszimmer gemeldet, inklusive bandagiertem rechten Knie.

Jetzt fängt sie langsam an, wieder auf ihrer gewohnten Jogging-Strecke Schritte zu sammeln, wenn auch erst einmal im Spazier-Tempo.