Bei der Herbstausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ werden wieder Promis hereingelegt. Moderatorin Barbara Schöneberger sieht derweil schon ein „untrügliches Zeichen“, dass die Weihnachtszeit kommt.

Berlin - Knapp drei Monate vor Weihnachten sieht sich Moderatorin Barbara Schöneberger schon mit ersten Vorbereitungen für die Adventszeit konfrontiert. „Ich war etwas schockiert, weil ich gefühlt gerade erst den nassen Badeanzug aus meinem Koffer ausgepackt habe und jetzt schon zum Adventskranzbinden für Ende November verabredet bin“, sagte die 51-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

„Der Termin steht schon und dann dachte ich mir: "Oh, das ist jetzt aber wirklich ein untrügliches Zeichen, dass es Richtung Weihnachten geht".“ Generell leide sie nicht so unter den verschiedenen Jahreszeiten, sagte die Entertainerin. Sie sei ohnehin meist im Studio, wo keine Fenster seien. „Ich bin jemand, der immer in die Zukunft guckt, und sehr freizeitorientiert ist, auch wenn ich so wirke, als sei ich unheimlich auf meinen Job konzentriert.“

Frederick Lau, Rebecca Mir und Louis Klamroth als Gäste

Am Samstagabend moderiert Schöneberger den Showklassiker „Verstehen Sie Spaß?“ (20.15 Uhr im Ersten). Bei der Live-Ausgabe der vom Südwestrundfunk (SWR) produzierten Sendung erwartet sie wieder verschiedene Promis. Moderator Louis Klamroth hat zum Beispiel seinen Vater, den Schauspieler und Schalke-Fan Peter Lohmeyer, in die Falle gelockt.

Als weitere Gäste werden Schauspieler Frederick Lau und seine Frau Annika, Moderatorin Rebecca Mir, Designerin Marina Hoermanseder und die TV-Köchin Viktoria Fuchs erwartet.

Auch Schöneberger wieder Lockvogel

Auch Schöneberger war für die verstecke Kamera wieder im Einsatz: Bei einer Oktoberfest-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgartens“ überraschte sie Moderatorin Andrea Kiewel mit frechen Sprüchen auf Lebkuchenherzen. Für einen anderen Clip verkleidete sie sich als die britische Königin Camilla.

Ein Leben als Royale könne sie sich aber nicht vorstellen, sagte die Entertainerin. „Was ich nicht so gut könnte, ist immer von anderen Leuten abhängig zu sein, die einem irgendetwas anreichen“. Sie sei kein Fan davon, wenn andere etwas für sie machten. „Ich haue gerne selbst die Kofferraumklappe zu und donnere den Sitz nach hinten im Auto“. Schöneberger sagte: „Also ich wäre keine gute Königin, ich wäre zu ungeduldig“.