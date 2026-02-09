Neben einigen anderen Sendungen wird auch die Serie "Frühling" vorerst aus dem Programm des ZDF verbannt. So lange müssen sich die Fans bis zur neuen Episode noch gedulden.

Viele Wochen! So lange müssen Fans der Serie "Frühling" auf die neue Folge warten

Magdeburg/Halle (Saale). – Nicht nur "Rote Rosen", "Sturm der Liebe" oder "Bares für Rares" fallen wegen der Übertragung der Olympischen Winterspiele aus. Auch Fans der Serie "Frühling" mit Simone Thomalla (60) müssen sich bis zur nächsten Folge noch gedulden.

Und das sogar ziemlich lange: Erst im März wird das ZDF die vierte Folge der 15. Staffel ausstrahlen. Stattdessen berichten ARD und ZDF im Wechsel über die sportlichen Olympia-Wettkämpfe in Mailand und Cortina.

Somit geht es für "Frühling" erst am 1. März mit der Episode "Vergiss mein nicht" weiter. Dann wird Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) im Dorf wieder anpacken und in schwierigen Lebenssituationen Trost spenden.