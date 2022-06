Sharon Battiste: Das ist die neue Bachelorette 2022

Magdeburg/DUR/lb - Sie ist die neunte Bachelorette bei RTL - Sharon Battiste. Die 30-Jährige ist schon aus dem Fernsehen bekannt. Bei der Reality-Soap "Köln 50667" spielte sie die Rolle der "Bo". Doch diesmal wird sie in keine Rolle schlüpfen, sondern nach der wahren Liebe suchen, so RTL. Gegenüber dem Sender verriet sie: "Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe!"

Steckbrief: Sharon Battiste ist die neue Bachelorette

Alter: 30

Wohnort: Köln

Geburtsort: Flörsheim am Main

Ausbildung: Bürokauffrau

Aktueller Beruf: Schauspielerin, Model, Content Creatorin

Größe: 1,74m

Single seit: 8 Jahren

Bachelorette Sharon Battiste bekannt aus TV-Format Köln 50667

Von 2018 bis 2021 war Sharon täglich als "Bo" bei "Köln 50667" auf RTL2 zu sehen. Im Sommer vergangenen Jahres entschied sie sich dann für den Ausstieg, um sich auf andere Projekte und ihren Job als Model zu konzentrieren. Die 30-Jährige mit deutsch-jamaikanischen Wurzeln ist auch in den sozialen Netzwerken keine Unbekannte. Rund 130.000 Follower hat sie auf ihrem Instagram-Kanal. Dort teilt sie vor allem ihre Passion zum Tanzen. Gegenüber RTL verkündet Sharon: "Ich glaube, ich bin die bisher lustigste Bachelorette."

Sharon Battiste: Bachelorette leidet an Haarausfall

Gegenüber ihren Followern zeigt sie allerdings auch die schattigen Seiten ihres Lebens. Die 30-Jährige leidet an der Krankheit Alopecia areata, also kreisrundem Haarausfall. In den sozialen Netzwerken zeigt sie ihren Fans regelmäßig, wie sie damit umgeht. Seit Anfang des Jahres trägt sie immer wieder verschiedene Perücken. TV-Zuschauer können sich also auch bei der neuen Staffel, die in Thailand stattfinden wird, auf viele verschiedene Looks von Sharon freuen.

Wer um die Gunst der jungen Schauspielerin kämpfen wird, ist ab dem 15. Juni immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Neben Humor sollte Sharons Traummann übrigens schöne Zähne haben und gut küssen können.