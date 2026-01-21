Simone Ballack verlor ihren Sohn Emilio bei einem Unfall im Jahr 2021. Seine Asche trägt sie nun als Schmuck bei sich - und hat diesen auch auf ihrer Reise ins Dschungelcamp im Gepäck.

Berlin - Simone Ballack nimmt nach langer Überlegung die Kette mit der Asche ihres toten Sohnes Emilio mit ins RTL-Dschungelcamp nach Australien. „Irgendwie passt das jetzt hier her“, sagte die 49-Jährige in dem RTL-Frühmagazin „Punkt 7“. Der Anhänger an der Kette gebe ihr Stärke und Energie. „Ich bin immer ganz froh, wenn ich die dabeihab'“, sagte sie weiter.

Emilo starb bei Quad-Unfall

Zuvor hatte Ballack mit der Münchner „Abendzeitung“ über den Anhänger mit dem Stein aus gepresster Asche gesprochen. Sie „würde den Anhänger niemals in fremde Hände geben“, sagte Ballack der Zeitung. „Weil uns Kandidaten im Lauf der Staffel die Luxusgegenstände abgenommen werden könnten, verzichte ich vielleicht auf eine Mitnahme.“

Ballack ist Kandidatin in der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Das Dschungelcamp 2026 beginnt am 23. Januar. Michael und Simone Ballack haben noch zwei gemeinsame Söhne - Louis und Jordi. Ihr Sohn Emilio starb im August 2021 im Alter von 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal.