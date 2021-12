So geht es nach dem Tod von Mirco Nontschew mit „LOL“-Staffel 3 weiter

Im Herbst fanden die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Amazon-Erfolgsshow „LOL: Last One Laughing“ statt. Auch Mirco Nontschew war dabei. Wie es nach dem Tod des Comedians weiter geht.

Die Stars der dritten Staffel „LOL: Last One Laughing“: Anke Engelke, Michelle Hunziker, Palina Rojinski, Carolin Kebekus, Hazel Brugger, Christoph Maria Herbst, Mirco Nontschew, Abdelkarim, Axel Stein und Olaf Schubert.

Halle (Saale)/DUR/acs - Noch im Oktober hatte Mirco Nontschew für „LOL: Last One Laughing“ vor der Kamera gestanden. Er war einer von zehn Comedians, die an der dritten Staffel der Amazon-Erfolgsshow teilnahmen.

Dritte „LOL“-Staffel soll trotz Mirco Nontschews Tod ausgestrahlt werden

Nachdem Mirco Nontschew am Wochenende leblos in seiner Wohnung aufgefunden wurde, wird die Produktion vom plötzlichen Tod des Comedians überschattet. Ausgestrahlt werden soll die dritte „LOL“-Staffel trotzdem.

„Die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2022 geplant“, sagte Amazon-Sprecher Michael Ostermeier. Eine sofortige Ausstrahlung der dritten Staffel sei allein aus Produktionsgründen nicht zu machen. Natürlich könne sich der Start einer jeden Staffel auch verschieben, so Ostermeier weiter. Im Augenblick sei das aber nicht geplant.

„LOL“-Staffel 3: Mirco Nontschew wird zu sehen sein

Der Amazon-Sprecher entkräftete auch das Gerücht, man wolle Mirco Nontschew aus der Staffel „herausschneiden“. „Das ist eine Ensemble-Show, bei der die Leute untereinander agieren. Das wäre überhaupt nicht möglich“, so Ostermeier.

Neben Mirco Nontschew werden auch Anke Engelke, Palina Rojinski, Caroline Kebekus, Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst, Olaf Schubert, Hazel Brugger, Abdelkarim und Axel Stein in der dritten Staffel im Frühjahr zu sehen sein.

Das Amazon-Format „LOL: Last One Laughing“ gibt es seit diesem Jahr. Moderiert wird es von Michael Bully Herbig. In der Show treten Comedians gegeneinander an. Sie sollen sich durch kurze Auftritte zum Lachen bringen. Wer am längsten nicht lacht, gewinnt ein Preisgeld von 50.000 Euro für einen guten Zweck.