In den kommenden zwei Wochen schmeißt das ZDF "Soko Leipzig" aus dem Programm. Was stattdessen gezeigt wird und wann die neue Folge der beliebten Krimiserie zu sehen ist.

Der neue Fall von Kriminalkommissarin Ina Zimmermann (links) und Kommissarin Kim Nowak muss leider warten. Das ZDF schmeißt den Krimi "Soko Leipzig" aus dem Programm.

Leipzig/DUR. – Fans von "Soko Leipzig" brauchen in den kommenden Wochen Geduld. Das ZDF nimmt die beliebte Krimiserie gleich zweimal aus dem Programm. Schon wer sich am Freitag auf den gewohnten Krimi-Abend gefreut hat, wird enttäuscht.

Damit bleibt auch der aktuelle Mordfall von Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke) und Kommissarin Kim Nowak (Amy Mußul) vorerst auf dem Schreibtisch liegen.

ZDF ersetzt "Soko Leipzig" durch Fasching und Olympia

Sowohl in dieser als auch in der kommenden Woche sendet das ZDF keine neue Folge der "Soko Leipzig". Stattdessen kommt am 13. Februar das närrische Treiben auf das Programm. Dann überträgt das ZDF ab 20.15 Uhr das Faschings-Highlight "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht".

Eine Woche später, am 20. Februar, zeigt das ZDF dann die Olympischen Winterspiele. Nachdem die Skifahrer in der Halfpipe spektakuläre Sprünge zeigen und Eisschnellläufer im Shorttrack an ihre Grenzen gehen, steht ab 21.10 Uhr das Eishockey-Halbfinale der Männer auf dem Plan – es geht um den Einzug ins Finale.

"Soko Leipzig" kehrt am 27. Februar zurück

Am 27. Februar kehrt dann auch das Krimi-Drama wieder auf die Bildschirme zurück. Um 21.15 Uhr zeigt das ZDF dann endlich wieder die Mordermittlungen der "Soko Leipzig".