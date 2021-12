Spendengala von José Carreras: MDR überträgt Veranstaltung mit zahlreichen Promis in Leipzig

Leipzig/DUR - Die José Carreras Gala findet am Freitag, den 16. Dezember bereits zum 27. Mal statt. Unter dem Motto "Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem" ist die Benefiz-Veranstaltung seit Jahrzehnten eine wichtige Institution im Kampf gegen Blutkrebs. Um 20.15 Uhr wird die Gala auf dem MDR ausgestrahlt. Dabei führen die Moderatoren Mareile Höppner und Sven Lorig durch den Abend - gemeinsam mit Initiator Carreras.

Strickaktion für den guten Zweck - zahlreiche Promis bei der Gala dabei

Mit der Strickaktion "Schal der Sympathie" wird sich zudem das Publikum in Hörfunk, Fernsehen und Internet beteiligen, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Die Aktion wurde bereits vor einigen Tagen ins Leben gerufen. Die gestrickten Schals werden dann am Abend der Gala versteigert und kommen der Carreras-Stiftung und Krebsforschung zu Gute.

Als Showacts treten unter anderem Star-Geiger David Garret, Pop-Sängerin Stefanie Heinzmann, die Schlager-Legenden Peter Maffay und Roland Kaiser sowie der Dresdner Kreuzchor auf. Weitere Prominente werden zudem das Spendenpanel betreuen.

Die José Carreras-Stiftung hat in über zwei Jahrzehnten Spenden in dreistelliger Millionenhöhe sammeln können, um mehr als 1200 Forschungs- und Sozialprojekte im Kampf gegen Leukämie zu fördern. Der Opernsänger José Carreras erkrankte im Jahr 1987 selbst an Leukämie und setzt sich seitdem im Kampf gegen die Krankheit ein. Aufgrund der aktuellen Coronalage findet die Veranstaltung in Leipzig ohne Publikum statt.